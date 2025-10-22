Obavijesti

Show

Komentari 16
'ZAPALILA' MREŽE

Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte
Foto: Instagram

Splićanka je na društvenim mrežama objavila selfieje na kojima pozira u trenirci i bijelom topu. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da je obasipaju hrpom komplimenata

Pjevačica Lidija Bačić (40) čak i u opuštenom izdanju izgleda besprijekorno. Splićanka je objavila fotku na kojoj pozira u trenirci i topu s dubokim dekolteom i to je bilo dovoljno da ju pratitelji obasipaju hrpom komplimenata.

NAKON ROĐENDANA Lidija Bačić odlučila promijeniti svoj pogled na život: 'Godine lete, treba izbaciti svu negativu'
Lidija Bačić odlučila promijeniti svoj pogled na život: 'Godine lete, treba izbaciti svu negativu'

Dodala je i kako je izbacila i 'depresivne' filmove.

ZAPJEVALA U ZAGREBU FOTO Lidija Bačić nastupila na Oktobeer festu: Kožna minica i topić naglasili su njenu figuru
FOTO Lidija Bačić nastupila na Oktobeer festu: Kožna minica i topić naglasili su njenu figuru

- Kad sam imala 18, 19, jako sam voljela te down filmove, a sad ne volim to. Znači, daj mi samo pozitivu - dodala je pjevačica koja smatra da je istina da nas godine mijenjaju, ali ne previše: 'Činjenica je da odrastamo svi, ali i dalje se u sebi osjećam, ne kao dijete, ali kao neka cura'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
FOTO Lepa Brena pokazala kako je proslavila 65. rođendan
PRIZORI IZ VILE

FOTO Lepa Brena pokazala kako je proslavila 65. rođendan

Pjevačica je podijelila fotografiju s proslave i zahvalila svima koji su joj uputili čestitke
Evo gdje su danas ove omiljene dječje zvijezde: Neki se odali porocima, drugi još uspješniji...
NIJE LAKO BITI SLAVAN

Evo gdje su danas ove omiljene dječje zvijezde: Neki se odali porocima, drugi još uspješniji...

Njihova djetinjstva obilježila su svijet filmova i serija. Bilo da se radi o vašem omiljenom sitcomu, božićnom klasiku ili filmu kojeg ste pogledali hrpu puta, ovi glumci i glumice ostavili su trag. Međutim, slava nije svima dobro 'sjela'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025