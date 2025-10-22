Splićanka je na društvenim mrežama objavila selfieje na kojima pozira u trenirci i bijelom topu. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da je obasipaju hrpom komplimenata
'ZAPALILA' MREŽE
Lille obara i u ležernom izdanju: Sve je očarao duboki dekolte
Pjevačica Lidija Bačić (40) čak i u opuštenom izdanju izgleda besprijekorno. Splićanka je objavila fotku na kojoj pozira u trenirci i topu s dubokim dekolteom i to je bilo dovoljno da ju pratitelji obasipaju hrpom komplimenata.
Dodala je i kako je izbacila i 'depresivne' filmove.
- Kad sam imala 18, 19, jako sam voljela te down filmove, a sad ne volim to. Znači, daj mi samo pozitivu - dodala je pjevačica koja smatra da je istina da nas godine mijenjaju, ali ne previše: 'Činjenica je da odrastamo svi, ali i dalje se u sebi osjećam, ne kao dijete, ali kao neka cura'.
