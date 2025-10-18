Popularna pjevačica otkrila je kako su je godine promijenile i navele je da okrene novu stranicu u svom životu. Uz to, progovorila je i o tome kako se nosi s prevarom
Lidija Bačić odlučila promijeniti svoj pogled na život: 'Godine lete, treba izbaciti svu negativu'
Splitska pjevačica Lidija Bačić u intervjuu za In magazin prokomentirala je činjenicu da je nedavno proslavila 40. rođendan te otkrila kako bi reagirala kada bi je muškarac s kojim je u vezi prevario.
Budući da je nedavno proslavila okrugli rođendan, pjevačica je objasnila kako svaki trenutak nastoji proživjeti kao da joj je zadnji, jer godine brzo prolaze, a vrijeme se ne da vratiti: 'Pa znaš šta, čudno je i meni, godine lete, ne možemo ih vratit, ali ih zato treba iskoristiti, svaku godinu, svaki dan, svaki trenutak kao da je zadnji. Okružit se dobrim ljudima, pozitivnim ljudima, izbacit sve u negativu, bilo kakve negativne il depresivne ljude jer ne treba nam to u životu, je l' tako'.
'Ja sam čak izbacila i depresivne filmove, recimo. Kad sam imala 18, 19, jako sam voljela te down filmove, a sad ne volim to. Znači, daj mi samo pozitivu!'', dodala je pjevačica koja smatra da je istina da nas godine mijenjaju, ali ne previše: 'Činjenica je da odrastamo svi, ali i dalje se u sebi osjećam, ne kao dijete, ali kao neka cura'.
O svom ljubavnom životu Lidija Bačić ne otkriva mnogo, no na pitanje bi li bila u stanju partneru oprostiti nevjeru ima zanimljiv odgovor: 'Sad kako razmišljam, ne bih, al opet ti kažem, nikad ne reci nikad. Ne mogu se sad zamislit - frajer te prevari...prvo ne znam je li me ikad itko prevario, ali ne mogu se zamislit da se to dogodi, šta bih ja tu napravila!'
Iako se ne može zamisliti u takvoj neugodnoj situaciji, sigurna je kako, ako bi nevjeru i oprostila, ne bi je zaboravila: 'Da, ne bih nikad zaboravila! Mislim, kako ćeš takve stvari zaboravit, bilo kakve loše stvari ipak svi negdje zapamtimo!'
Što se profesionalnih uspjeha tiče, popularna pjevačica za svoje obožavatelje uskoro priprema izlazak novog albuma koji će se zvati 'Savršeni kaos', a na njemu će se osim već izašlih pronaći i neki novi hitovi. ''Pa tu će bit dosta pjesama i koje su izašle, bit će i nekoliko novih, među njima i ABC. Evo radujem se da to konačno izađe koliko to već najavljujem, stalno najavljujem jedno te isto, ali to je tako, ne možeš ništa na brzinu. Snimam i neke nove pjesme van tog albuma, ali o tom po tom, kad dođe', objasnila je glazbenica.
Osim pitanja o profesionalnom i privatnom životu, Lidija Bačić otkrila je i imali kakve posebne zahtjeve u backstageu: 'Pa nemam neke specijalne, kad mi je ovako blizu nemam, al kad sam negdje dalje uvijek volim da me dočeka neko voće', te šaljivo dodala: 'Voće mi uvijek triba za tu snagu prije nastupa, ali i poslije za vraćanje energije, tako da mi je voće najvažnije i možda koji alkohol malo, neka rakijica da malo zagrije grlo'.
Uz to, poznata splitska pjevačica ovog je tjedna održala i koncert na zagrebačkom Oktobeer Festu na kojem je plijenila poglede u zanimljivom modnom izdanju. Odjenula je kožni komplet koji se sastojao od mini suknje i kratke jaknice ispod koje je obukla čipkasti top u obliku grudnjaka.
