Lidija Bačić odlučila promijeniti svoj pogled na život: 'Godine lete, treba izbaciti svu negativu'

Splitska pjevačica Lidija Bačić u intervjuu za In magazin prokomentirala je činjenicu da je nedavno proslavila 40. rođendan te otkrila kako bi reagirala kada bi je muškarac s kojim je u vezi prevario.

Budući da je nedavno proslavila okrugli rođendan, pjevačica je objasnila kako svaki trenutak nastoji proživjeti kao da joj je zadnji, jer godine brzo prolaze, a vrijeme se ne da vratiti: 'Pa znaš šta, čudno je i meni, godine lete, ne možemo ih vratit, ali ih zato treba iskoristiti, svaku godinu, svaki dan, svaki trenutak kao da je zadnji. Okružit se dobrim ljudima, pozitivnim ljudima, izbacit sve u negativu, bilo kakve negativne il depresivne ljude jer ne treba nam to u životu, je l' tako'.

Foto: Instagram

'Ja sam čak izbacila i depresivne filmove, recimo. Kad sam imala 18, 19, jako sam voljela te down filmove, a sad ne volim to. Znači, daj mi samo pozitivu!'', dodala je pjevačica koja smatra da je istina da nas godine mijenjaju, ali ne previše: 'Činjenica je da odrastamo svi, ali i dalje se u sebi osjećam, ne kao dijete, ali kao neka cura'.

O svom ljubavnom životu Lidija Bačić ne otkriva mnogo, no na pitanje bi li bila u stanju partneru oprostiti nevjeru ima zanimljiv odgovor: 'Sad kako razmišljam, ne bih, al opet ti kažem, nikad ne reci nikad. Ne mogu se sad zamislit - frajer te prevari...prvo ne znam je li me ikad itko prevario, ali ne mogu se zamislit da se to dogodi, šta bih ja tu napravila!'

Iako se ne može zamisliti u takvoj neugodnoj situaciji, sigurna je kako, ako bi nevjeru i oprostila, ne bi je zaboravila: 'Da, ne bih nikad zaboravila! Mislim, kako ćeš takve stvari zaboravit, bilo kakve loše stvari ipak svi negdje zapamtimo!'

Zagreb: Lidija Bačić održala koncert na Oktobeer festu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Što se profesionalnih uspjeha tiče, popularna pjevačica za svoje obožavatelje uskoro priprema izlazak novog albuma koji će se zvati 'Savršeni kaos', a na njemu će se osim već izašlih pronaći i neki novi hitovi. ''Pa tu će bit dosta pjesama i koje su izašle, bit će i nekoliko novih, među njima i ABC. Evo radujem se da to konačno izađe koliko to već najavljujem, stalno najavljujem jedno te isto, ali to je tako, ne možeš ništa na brzinu. Snimam i neke nove pjesme van tog albuma, ali o tom po tom, kad dođe', objasnila je glazbenica.

Osim pitanja o profesionalnom i privatnom životu, Lidija Bačić otkrila je i imali kakve posebne zahtjeve u backstageu: 'Pa nemam neke specijalne, kad mi je ovako blizu nemam, al kad sam negdje dalje uvijek volim da me dočeka neko voće', te šaljivo dodala: 'Voće mi uvijek triba za tu snagu prije nastupa, ali i poslije za vraćanje energije, tako da mi je voće najvažnije i možda koji alkohol malo, neka rakijica da malo zagrije grlo'.

Zagreb: Lidija Bačić održala koncert na Oktobeer festu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Uz to, poznata splitska pjevačica ovog je tjedna održala i koncert na zagrebačkom Oktobeer Festu na kojem je plijenila poglede u zanimljivom modnom izdanju. Odjenula je kožni komplet koji se sastojao od mini suknje i kratke jaknice ispod koje je obukla čipkasti top u obliku grudnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA 'TKO JE KRIV?'