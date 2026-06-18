Lille otkrila što je radila noćima kad bi joj netko slomio srce

Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana, rekla je Lidija Bačić za IN Magazin. O ljubavnim odnosima pjeva i u novoj baladi 'Haljina'. Pjesma govori o ženama koje predugo čekaju muškarca koji ih zavlači.

- Haljina je za sve cure koje pate za tim jednim frajerom. Mislim da svaka žena ima u svom životu barem jednog frajera kojeg je ona tila, ali on je nju zeza, pa kao, oće, neće. Ona za njim pati godinama dok ne naleti taj neki idući pa prestane biti zaljubljena u tog koji ju je zezao - rekla je pjevačica.

Foto: karlo šutalo

Takvu je ljubavnu priču proživjela i sama.

- Pa kako sam se nosila? Pa isto ono, malo patiš, pa onda dok se ne pojavi taj neki novi, onda ovoga izbrišeš. I onda kad se taj javlja, jednostavno ga otkantaš. Kako sam se nosila? Treba vrime da prođe ta, kao, bol. I prođe, naravno - rekla je pjevačica.

Ljubavna razočaranja lakše je podnosila uz glazbu.

- Zadnjih godina nisam baš nešto patila zbog ljubavi, kao, dobro mi je, ali prije sam isto znala, kao i svaka žena. I onda znam upaliti, naravno, neke najtužnije pjesme, uspavljivati se uz najtužnije pjesme, onako, znaš, u plaču, i utoneš u san. I to ti je... Sad ću ti reći koje su to bile pisme. Ovoga, od Stinga dvije pisme. Uvijek prije spavanja i pokoja od Olivera. I to bi bilo na listi slušanja. Evo, to su moje pisme za patnju prije spavanja - priznala je.

Foto: karlo šutalo

Ljubavne stihove nakratko je stavila po strani. Uoči utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu predstavila je navijačku pjesmu 'Jedna je zastava'.

- Mislim da je Hrvatska ušla tu u neku eru da smo, ono, u top klasi u nogometu. Tako sam i ja, evo, odlučila, zapravo, moj producent Fayo je rekao: 'Ajmo snimiti navijačku pjesmu.' Pisma se zove 'Jedna je zastava' i baš je onako prava, pa ja bih rekla čak i navijačka himna, ali vidjet ćemo. Mislim, neću ništa govoriti unaprijed, ali svakako mislim da je baš ono dobra, jedna prava navijačka pjesma - rekla je.

Foto: PROMO

Kad igra Hrvatska ili Hajduk, emocije ne skriva. Pravila joj ponekad treba dodatno objasniti, ali ono najvažnije u nogometu razumije bez problema.

- Kad navijam, onda, ako sam udubljena u utakmicu, onda se iživciram i veselim i sve. Više puta su mi znali objašnjavati ta pravila kao ono: 'Aha, aha, dobro', ali treba mi malo više da to skužim. Nisam baš sad netko tko zna sva pravila. Mislim da većina žena ni ne zna baš sva pravila. Ono, znamo otprilike pravila, ali nismo kao muškarci koji to prate i sve znaju. I gol je gol. Da, gol je gol, to je to. Kad je gol, to svi znamo, točno to - zaključila je Lille.