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LJUBAV BEZ OLTARA

Lille otkrila zašto se nije udala

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 6 min
Lille otkrila zašto se nije udala
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Popularna pjevačica priznala je da se ni zbog jednog muškarca nije vidjela pred oltarom, a prisjetila se i riječi koje je slušala u djetinjstvu

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Imala sam ljubavi u životu, ali nekako ni za jednu tu osobu, ni za jednog tog muškarca nisam pomislila da se udam, otkrila je pjevačica Lidija Bačić (40) u podcastu 'Nema labavo by IN magazin'.

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Prisjetila se i majčinog savjeta iz djetinjstva za koji vjeruje da je možda ostavio traga na njezin pogled na brak. Danas joj, kaže kroz smijeh, postavlja sasvim suprotno pitanje.

- Ne znam je li to vezano za djetinjstvo. Mater je nama svima uvijek govorila: 'Nemoj se udavati, nemoj se udavati'. Možda je to negdje ostalo, a sad govori: 'A kad ćeš, a kad ćeš'. Uglavnom, ne znam, nisam nikad pomislila da se udam. Ni kad sam imala devetnaest, dvadeset, ni sad - dodala je.

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Foto: instagram

Lille je i ranije otvoreno govorila o ljubavi te priznala da se, kad se zaljubi, potpuno posveti partneru.

- Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana - rekla je za IN Magazin.

Foto: Sime Zelic /PIXSELL

O ljubavnim odnosima pjeva i u novoj baladi 'Haljina'. Pjesma govori o ženama koje predugo čekaju muškarca koji ih zavlači.

- Haljina je za sve cure koje pate za tim jednim frajerom. Mislim da svaka žena ima u svom životu barem jednog frajera kojeg je ona tila, ali on je nju zeza, pa kao, oće, neće. Ona za njim pati godinama dok ne naleti taj neki idući pa prestane biti zaljubljena u tog koji ju je zezao - rekla je pjevačica.

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Takvu je ljubavnu priču proživjela i sama.

- Pa kako sam se nosila? Pa isto ono, malo patiš, pa onda dok se ne pojavi taj neki novi, onda ovoga izbrišeš. I onda kad se taj javlja, jednostavno ga otkantaš. Kako sam se nosila? Treba vrime da prođe ta, kao, bol. I prođe, naravno - rekla je pjevačica.

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Ljubavna razočaranja lakše je podnosila uz glazbu. 

- Zadnjih godina nisam baš nešto patila zbog ljubavi, kao, dobro mi je, ali prije sam isto znala, kao i svaka žena. I onda znam upaliti, naravno, neke najtužnije pjesme, uspavljivati se uz najtužnije pjesme, onako, znaš, u plaču, i utoneš u san. I to ti je... Sad ću ti reći koje su to bile pisme. Ovoga, od Stinga dvije pisme. Uvijek prije spavanja i pokoja od Olivera. I to bi bilo na listi slušanja. Evo, to su moje pisme za patnju prije spavanja - priznala je.

Foto: Instagram/Lidija Bačić

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