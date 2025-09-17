Lille u minici pjevala Oliverov hit: 'Savršenstvo bez mane'

Lidija Bačić (40) objavila je snimku svog nastupa u kratkoj bijeloj suknji i dekoltiranoj čipkastoj kratkoj majici. Riječ je o nastupu iz kolovoza dok je nastupala u Novoj Gradiški.

Na snimci pjeva 'Cesaricu', dok je oduševljena publika prati uz bljeskalice s mobitela.

No osim glasom, Lille je oduševila i provokativnom kombinacijom u kojoj je izvela popularnu pjesmu Olivera Dragojevića.

'Vizualno, vokalno i vrhunskom prezentacijom daleko iznad svih, savršenstvo bez mane', 'Prelijepa', 'Ti si legenda', hvalili su je pratitelji.

- Sve sam napravila sama u karijeri, bez lobija i mecena. Imam jasan stav i odluke u kojima sam nepokolebljiva. To možda može i uplašiti ljude, više kao osobnost muškaraca, ali ja volim što sam takva - govorila je svojedobno Lidija.