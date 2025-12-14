Limu Lena proslavio hit 'Brajde', a sad u Puli pjeva najmlađima

Ljetni hit 'Brajde' Alena Vitasovića i Lima Lena u godinu dana nakupila je 12 milijuna pregleda, pa ne čudi da mali Puljani kao i svi ostali gosti jedva čekaju podnevni doček Nove Godine u Puli kada im na Trg Porata stiže Lima Len.

Tradiciju dočekivanja 'novog ljeta' od podneva na Staru godinu osmislili su u Fužinama 2000. i od tada su za najmlađe i one koji se tako osjećaju top destinacija za novogodišnje ludovanje od podneva.

- Da se može patentirati, već bismo to napravili – našalio se lani danas bivši načelnik Općine Fužine David Bregovac.

Foto: Instagram

Prvi takav doček bio je na prijelazu stoljeća i milenija, na granici 20. i 21. stoljeća. A kako je rođena ta ideja, pričali su Bregovac i Silvija Sobol za Studioeuropu. Ideja je potekla od jedne stare fotografije, snimljene ravno stotinu godina ranije, na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Fužinari su to htjeli ponoviti no kako je u ponoć po mrklom mraku teško napraviti masovnu fotografiju, odlučili su to obilježiti za danjeg svijetla.

- Organizirali su domaće ljude i udruge da se okupe ispred Pivarne, najstarije zgrade u Fužinama, a pozvali su i turiste koji su u to vrijeme boravili u kraju. Došlo je dvjestotinjak ljudi – pričala je Silvija Sobol, direktorica fužinskog Ureda za turizam.

Lani su Fužine i turiste zabavljali Gustafi, a ove godine u pregršt tradicionalnih delicija i dobrih kapljica kuhanoga vina, prisutne će zabavljati 'Žažara bend' i 'Kožne jakne'. Općina je osmislila program koji će se prostirati od poluotoka Čoka pa sve do glavne pozornice u centru Fužinama.

S obzirom na to da je ova destinacija postala s godinama itekako popularna mnoge agencije imaju u ponudi prijevoz na taj doček i većinom se cijene za takav jednodnevni izlet kreću oko 25 eura po osobi. Osim toga u Fužinama najmlađi imaju jedinstvenu priliku gledati filmove na jezeru.

Tako su jučer uživali u drugom dijelu filma 'Sam u kući', a 20. prosinca će se zagrijavati pred Božić s filmom 'Kako je Grinch ukrao Božić'.

Foto: rtl

Večer i klasični doček Nove godine slijedi u Domu kulture uz hitove grupe Full Gas. Istra se ugledala na Fužine pa ove godine u većini njihovih gradova organizirana su dnevne proslave Nove godine.

Tko zabava u Poreču kreće na Staru godinu u Parku Matije Gupca, u Rovinju će se zabavljati u Advent zoni na Trgu maršala Tita dok doček u podne za djecu uz DJ-a, voditeljicu, animaciju, facepainting, klaunesu, mažoretkinje i nastupe gimnastičkog kluba.

U Pulu na Trg Portarata istarska zvijezda Lima Len, poznat po humoru, lokalnom šarmu i viralnim hitovima. Lima se afirmirao se pjesmom Punije cure još 2013., a najveći njegov uzlet uslijedio je lani s ljetnim hitom Brajde koji je nastao u suradnji s Alenom Vitasovićem. Pjesma je postala regionalni ljetni hit s više od 12 milijuna pregleda.

Foto: Instagram

Inače, Lima je nastupao na brojnim festivalima kao i u Areni Pula ovoga ljeta gdje je publiku zabavio singlovima 'Momak sa sela', 'Ivona', 'Dođi na Jadran', a godinu je zaokružio objavom albuma 'Istarsko, a naše'. A 'male nove godine' organizirali su i Medulin, Pazin gdje će imati disco na ledu kao i Žminj gdje najmlađima sviraju Lucky Band i DJ Neno.