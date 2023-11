Linda Evangelista izgladnjivala se kako bi nosila revije: 'Gubila sam razum, bacala novac na to'

Poznati bivši supermodel, Linda Evangelista (58) priznala je kako je svašta prolazila u karijeri samo kako bi ostala dovoljno mršava da se može pojaviti na modnoj pisti za najprestižnije dizajnerske kuće.

U intervjuu u podcastu 'Ruthin Table 4', ispričala je kako je koristila štetna čišćenja organizma te plaćala u SAD-u 10 tisuća funti za program u kojem se podvrgavala dijeti izgladnjivanja kada je stigla u kasnim dvadesetima. Borba da održi idealnu težinu postala je sa svakom godinom više, sve teža.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

- Nekada sam mogla jesti bilo što, a onda mi se metabolizam počeo usporavati blizu 30. Počela sam vježbati kad sam imala 27, 28 godina, jer sam shvatila da su stvari postale malo drugačije. Znala sam, dok sam letjela svaki drugi dan, radila i putovala po svijetu, da sam morala raditi i na održavanju svoje težine, a onda je došlo razdoblje kada sam stvarno strogo morala paziti na to - ispričala je Linda, kako prenosi Daily Mail.

Osim što je prošla 'Master Cleanse' koji od korisnika zahtijeva da prvih deset dana piju samo slanu vodu i biljni laksativ te ljekovite čajeve, također bi otišla i na jednotjedne tretmane u Palm Springs dva puta godišnje.

- Počela sam stalno raditi čišćenja i voljela sam ih raditi, ali mislim da su bila jako štetna za mene. Provela sam ‘Master Cleanse‘ dosta puta, ali radila bih i medicinska čišćenja, poput napitka u prahu, baze od riže, ili bih jednom ili dvaput godišnje odlazila na ‘We Care‘ na tjedan dana - poručila je i pojasnila kako je izgledao taj proces.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- To se nalazi u pustinji u blizini Palm Springsa i tamo pijete samo tekućinu, uglavnom vodu s limunom i mentom te čajeve i dobijete čašu soka dnevno te jednom dnevno dobijete razrijeđeno razvodnjeno povrće koje se zove juha. Ali to je u osnovi dijeta izgladnjivanja, to je nevjerojatno. Nikada si više neću tako uskraćivati i napraviti tako nešto - odlučno je izjavila.

Evangalista je uputila i kritiku modnoj industriji zbog politike od prije 30 godina kada je bila jedan od najtraženijih modela na svijetu, nagovještavajući da je postojao pritisak da ostane mršava.

Foto: Luis Garcia/DPA

Govoreći o promjenama u modi koja se sada prilagođava veličinama žena, kaže: 'U 90-ima su se modeli morali prilagoditi kako bi pristajali odjeći'.

Prošle je godine Evangalista otkrila da ju je postupak smrzavanja masti pod nazivom ‘CoolSculpting‘ ostavio ‘trajno deformiranom‘ i ‘brutalno unakaženom‘. Ispričala je kako je različitim metodama ispravila rijetku postproceduralnu komplikaciju, poznatu kao paradoksalna adipozna hiperplazija. Imala je dva tretmana liposukcije i u jednom trenutku prestala jesti.

- Bilo mi je tako neugodno, upravo sam potrošila sav taj novac i jedini način kojeg sam se mogla sjetiti da to popravim bio je nula kalorija, pa sam samo pila vodu. Gubila sam razum - otkrila je ranije.