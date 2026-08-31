Lionel Richie (77) završio je na intenzivnoj nakon koncerta

Lionel Richie (77) završio je na odjelu intenzivne njege u St. Louisu nakon subotnjeg koncerta, samo dva mjeseca nakon što mu je zbog zdravstvenih problema pozlilo usred nastupa u Minnesoti. Kako javlja TMZ, a prenosi i Daily Mail, glazbena legenda nakon koncerta u The Munyju u Forest Parku sama se prijavila u lokalnu bolnicu kako bi obavila niz pretraga. Izvori bliski pjevaču tvrde da je smještaj na intenzivnu prije svega mjera opreza, a liječnici provjeravaju pati li ponovno od blaže dehidracije.

Richie se nada da će iz bolnice biti pušten već u utorak. Njegovi predstavnici do objave vijesti nisu se oglasili o njegovu zdravstvenom stanju. Da mu tijekom subotnjeg koncerta ipak nije bilo sasvim lako, ispričali su i svjedoci TMZ-u. Pred sam kraj nastupa, tijekom hita 'All Night Long', Richie je od svog tima zatražio stolicu kako bi pjesmu mogao završiti sjedeći.

Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

O dehidraciji je govorio i publici tijekom istog koncerta. Lokalni St. Louis American, čiji je novinar bio na nastupu, piše da je Richie pred gotovo rasprodanim gledalištem otvoreno progovorio o zdravstvenim problemima koji su ga pratili tijekom turneje. Ispričao je da u početku nije znao što mu se događa, a nakon odlaska liječniku dobio je odgovor - dehidracija.

Tijekom koncerta nekoliko je puta pio napitak s elektrolitima, a usput se i šalio na račun svega što mu se dogodilo. Veći dio večeri ipak je proveo na nogama te izveo niz svojih najvećih hitova, među kojima su bili 'Hello', 'Stuck on You', 'Dancing on the Ceiling' i 'Three Times a Lady'. Tek je za završni 'All Night Long' sjeo.

Slična scena dogodila se i 24. lipnja u St. Paulu u Minnesoti, na samom početku njegove turneje 'Sing A Song All Night Long' s grupom Earth, Wind & Fire.Kako su tadizvijestili People i Minnesota Star Tribune, Richie je nakon otprilike 55 minuta nastupa publici priznao da osjeća vrtoglavicu i da mu je neobično. Tijekom energičnog hita 'Dancing on the Ceiling' morao je sjesti na stepenicu pozornice.

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Ni tad nije izgubio smisao za humor.

- Kad osjetiš vrtoglavicu, sjedni - našalio se pred oko 10.000 ljudi, a zatim za klavirom otpjevao 'Three Times a Lady'.

Ubrzo je otišao na neplaniranu stanku s koje se više nije vratio. Njegov bend još je neko vrijeme ostao na pozornici, a nakon otprilike 40 minuta saksofonist Dino Soldo izašao je pred publiku i objavio da se Richie ne osjeća dobro te da neće moći nastaviti koncert. Bolničari su ga tad pregledali iza pozornice, a potom je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu iz predostrožnosti.

Bubnjar grupe Earth, Wind & Fire John Paris poslije je za Minnesota Star Tribune rekao da Richie prije nastupa nije pokazivao znakove bolesti te da je, prema njegovim saznanjima, bio 'malo dehidriran'. Nakon incidenta Richie je morao odgoditi sljedeća dva koncerta, u Chicagu i Columbusu.

People je tad prenio poruku Live Nationa prema kojoj su mu liječnici savjetovali da se odmori i potpuno oporavi prije povratka na pozornicu. Već 30. lipnja vratio se koncertima nastupom u Pittsburghu, a nekoliko dana poslije javio je obožavateljima da se osjeća dobro.