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Lionel Richie narugao se Chrisu Brownu i Usheru, a na odgovor nije morao dugo čekati...

Piše Magdalena Mucić,
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Lionel Richie narugao se Chrisu Brownu i Usheru, a na odgovor nije morao dugo čekati...
Foto: Instagram
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Lionel Richie (77) narugao se američkim pjevačima Usheru i Chrisu Brownu koji su trenutno na zajedničkoj turneji i pune dvorane diljem SAD-a, ali i medijske stupce nastupima na kojima simuliraju seks

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Na koncertu u Phoenixu, gdje je nastupio s bendom 'Earth, Wind & Fire', Lionel Richie (77) narugao se američkim pjevačima Usheru i Chrisu Brownu koji su trenutno na zajedničkoj turneji i pune dvorane diljem SAD-a, ali i medijske stupce nastupima na kojima na pozornicu izvedu ženu iz publike i simuliraju seks.

- Usher i Chris Brown pokušavaju napraviti nešto novo. 'The Commodores' i 'Earth, Wind & Fire' to su radili prije 40 godina. Jedina razlika između tada i sada... mi nismo išli u zatvor - kazao je Richie osvrćući se na uspjeh turneje R&B pjevača.

Chris Brown je u svibnju 2014. proveo 131 dan u zatvoru zbog kršenja uvjeta uvjetne kazne, koja je uslijedila nakon što je 2009. proglašen krivim za napad na tadašnju djevojku Rihannu. Od tada se suočio s još nekoliko optužbi za napad i sudskih postupaka. Usher, međutim, nikada nije bio u zatvoru, piše People. 

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Odmah nakon komentara o zatvoru, član Rock & Roll Hall of Famea ispričao se publici, a za Browna i Ushera dodao: Oni su dobri kršćani. Ispod objave snimke s koncerta javio se i Brow. Nakon nekoliko emotikona koji plaču od smijeha, napisao je: 'Dovraga, striko. Volimo te, djede'.

Nedavno je video s koncerta Ushera i Browna postao viralan, nakon što se ženi koju je Usher izveo na pozornicu nimalo nije svidio njegov seksi performans, pa ju je potjerao s pozornice.

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