Legendarni Lionel Richie još je na intenzivnoj njezi, liječnici mu provjeravaju rad srca...

Glazbena ikona Lionel Richie (77) nalazi se na odjelu intenzivne njege u bolnici u St. Louisu, gdje prolazi niz pretraga zbog problema sa srcem. Pjevač se samostalno prijavio u bolnicu nakon što je osjetio zdravstvene poteškoće tijekom svog koncerta u subotu navečer. Očekuje se da će uskoro biti pušten iz bolnice.

Drama se odvila tijekom Richiejevog nastupa u poznatoj dvorani The Muny u St. Louisu. Prema izjavama posjetitelja, sedamdesetsedmogodišnji pjevač vidno se mučio pred kraj koncerta. Tijekom izvođenja svog posljednjeg i jednog od najvećih hitova, "All Night Long", zatražio je od svog tima da mu donesu stolicu kako bi mogao dovršiti pjesmu sjedeći. Ovaj neuobičajeni potez odmah je zabrinuo obožavatelje u publici, koji su primijetili da pjevaču nedostaje uobičajene energije. Nedugo nakon završetka nastupa, Richie je preventivno potražio liječničku pomoć.

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Iako su prvi izvještaji upućivali na moguću blagu dehidraciju, izvori bliski pjevaču potvrdili su da je fokus liječničkih pretraga sada usmjeren na srčane probleme. Richie se nalazi na odjelu intenzivne njege kako bi liječnici mogli detaljno pratiti njegovo stanje i obaviti sve potrebne kardiološke provjere. Unatoč ozbiljnosti situacije, izvori navode da je pjevač dobro i da se očekuje njegov otpust tijekom srijede. Njegovi predstavnici za medije još uvijek nisu izdali službeno priopćenje o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju.

Subotnji događaj drugi je zdravstveni problem koji je zadesio Richieja tijekom ljetne turneje. U lipnju je bio prisiljen prekinuti nastup u St. Paulu u Minnesoti, i to na samom otvaranju turneje. Tada se publici požalio da se osjeća loše.

​- Osjećam se ošamućeno i čudno - rekao je tada s pozornice, nakon čega je nastup prekinut, a pjevač je vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Nakon tog incidenta, koji je također pripisan dehidraciji, bio je primoran odgoditi sljedeći koncert u Chicagu kako bi se odmorio prema savjetu liječnika. Tada se kratko oglasio na društvenim mrežama, poručivši obožavateljima da se osjeća dobro.

*uz korištenje AI-ja



