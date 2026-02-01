Lisa Marie Presley udavala se četiri puta, život su joj obilježile brojne tragedije i smrti najbližih

Život pjevačice Lise Marie Presley bio je obilježen tragedijama. Imala je samo devet godina kada joj je preminuo otac, Kralj rock n' rolla Elvis Presley, ispisala se iz srednje škole te je upala u pakao droge, udavala se četiri puta, a sin joj je preminuo kada mu je bilo samo 27 godina.

Lisa Marie Presley rođena je 1. veljače 1968. godine u Memphisu, točno devet mjeseci nakon vjenčanja njezinih roditelja, Priscille i Elvisa Presleyja. Odrastala je na očevu imanju Graceland, a nakon što su joj se roditelji rastali kada je imala četiri godine, s majkom se preselila u Los Angeles. Često je putovala u Graceland kako bi provodila vrijeme s ocem. Imala je devet godina kada je Elvis preminuo od posljedica srčanog udara. Lisa Marie postala je jedina nasljednica očeva imanja, no sve je službeno preuzela tek u svojim 20-im godinama. Malo nakon što je upisala srednju školu, prekinula je školovanje te se počela drogirati. Sa 17 je završila u centru za rehabilitaciju Scijentološke crkve.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Dok je bila na odvikavanju, upoznala je glazbenika Dannyja Keougha. Vjenčali su se u listopadu 1988. godine te su dobili zajedno dvije djece - Danielle Riley i Benjamina. Zajedno su proveli šest godina prije nego što su se rastali.

Samo 20 dana nakon što je finaliziran njezin razvod od Keougha, Lisa Marie udala se za pjevača Michaela Jacksona. Jackson ju je navodno zaprosio putem telefona četiri mjeseca nakon što su započeli vezu. Ljubav nije dugo trajala, a Presley je predala papire za razvod nakon samo nekoliko mjeseci braka.

Godine 2000. upoznala je glumca Nicolasa Cagea dok je bila zaručena za glazbenika John Oszajcu. Raskinula je zaruke te je započela vezu s Cageom. Vjenčali su se na Havajima 2002. godine, no razveli su se samo 108 dana kasnije.

98340086 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

U siječnju 2006. godine Presley je četvrti put otišla pred oltar. Odabranik njezina srca toga je puta bio Michael Lockwood. Blizanke Harper i Finley rodila je 2008. godine, a s njihovim ocem najduže je ostala u braku. Razišli su se 2016., a tek su 2021. godine okončali dugogodišnju bitku za skrbništvo nad kćerima.

Lisa Marie Presley najpoznatija je kao Elvisova kći, a i sama je gradila glazbenu karijeru. Prvi demo snimila je 1992. godine, no odbila je sve ponude za diskografske ugovore. Prvi album "To Whom It May Concern" objavila je 2003. godine, a ukupno je snimila tri studijska albuma. Snimila je i posthumni duet s ocem “In the Ghetto”.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Presley je priznala kako se dugo borila s ovisnostima te je u nekoliko navrata bila u klinikama za odvikavanje. Njezin sin Benjamin preminuo je 2020. godine što ju je potpuno shrvalo, a njezin bivši suprug, Michael Lockwood, izrazio je tada zabrinutost da bi Lisa Marie ponovno mogla početi konzumirati droge i alkohol.

Na dodjelama Zlatnih globusa 10. siječnja 2023. godine, Lisa Marie je imala problema s hodanjem, a na dodjelu je stigla kako bi podržala Austina Butlera, glumca koji je utjelovio njezina oca u filmu "Elvis". Preminula je samo dva dana kasnije u 55. godini života.

Nedugo nakon njezine smrti, majka Priscilla pokušala je osporiti njezinu oporuku te je izazvala svađu unutar obitelji. Njezina kći Riley posthumno je objavila Lisine memoare, a na kraju je dobila presudu po kojoj je ona jedina nasljednica majčina imanja te se nagodila s bakom.