Lista najplaćenijih holivudskih glumaca u 2025. godini: Evo i cifri koje su lani oni zaradili

Američki poslovni časopis Forbes objavio je listu najbolje plaćenih glumaca 2025. godine, a otkrio je i cifre koje su im sjele na račun. Na listi se našlo 20 imena, a posljednji na listi je Jason Bateman s 19 milijuna dolara.
Cameron Diaz zaradila je 20 milijuna dolara.
Jennifer Aniston zaradila je 20 milijuna dolara.
Tom Hardy zaradio je 21 milijun dolara.
Chris Pratt zaradio je 22 milijuna dolara.
Rob Mac zaradio je 23 milijuna dolara.
Leonardo DiCaprio zaradio je 25 milijuna dolara.
George Clooney zaradio je 25 milijuna dolara.
Reese Witherspoon zaradila je 26 milijuna dolara
John Cena zaradio je 26 milijuna dolara
Millie Bobby Brown zaradila je 26 milijuna dolara
Daniel Craig zaradio je 27 milijuna dolara
Jason Momoa zaradio je 28 milijuna dolara
Jack Black zaradio je 28 milijuna dolara
Denzel Washington zaradio je 38 milijuna dolara
Peto mjesto pripalo je Bradu Pittu, koji je u protekloj godini zaradio 41 milijun dolara.
Glumica Scarlett Johansson sa svojih 43 milijuna zarade najplaćenija je glumica 2025. godine.
Treće mjesto zauzeo je Mark Wahlberg sa zaradom od 44 milijuna dolara.
Na drugom mjestu je Tom Cruise koji je zaradio 46 milijuna dolara.
Adam Sandler prvi je na listi ljestvice s 48 milijuna dolara. Producirao je i glumio u filmu "Sretni Gilmore 2". Također je glumio u filmu "Jay Kelly".
