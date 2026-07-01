Liv Tyler je istinu o ocu saznala sasvim slučajno na koncertu

Glumica eterične ljepote koja je obilježila devedesete i postala besmrtna kao vilenjakinja Arwen, Liv Tyler danas slavi 49. rođendan. Njezin put nije bio samo priča o uspjehu na velikom platnu, već i intrigantna saga o odrastanju, obiteljskim tajnama i pronalaženju identiteta pod sjenom dva oca, glazbenih velikana. Nakon godina posvećenih obitelji, Tyler se vraća u velikom stilu, podsjećajući svijet zašto je jedna od najomiljenijih lica svoje generacije.

Karijeru je započela s 14 godina kao manekenka, no taj svijet joj je brzo dosadio pa se okrenula glumi. Prvi korak prema slavi napravila je u spotu za pjesmu "Crazy" benda Aerosmith, uz Aliciju Silverstone. Spot je 1994. postao globalni fenomen i lansirao ju je među najprepoznatljivija lica desetljeća. Filmski debi imala je iste godine, no uloge koje su uslijedile definirale su njezin talent. U filmovima poput "Heavy" i kultnom "Empire Records" pokazala je zrelost i ranjivost. Proboj joj je donijela uloga u art-filmu "Stealing Beauty" Bernarda Bertoluccija, gdje je portretirala nevinu tinejdžericu u Toskani, što joj je donijelo pohvale kritike. Uslijedili su hitovi "That Thing You Do!" Toma Hanksa i blockbuster "Armageddon", koji ju je zacementirao kao holivudsku zvijezdu.

Očinstvo obavijeno velom tajne

Paralelno s usponom u karijeri, Liv je raspetljavala kompliciranu osobnu priču. Rođena je kao Liv Rundgren, kći manekenke Bebe Buell. Cijelo djetinjstvo vjerovala je da je njezin otac rock glazbenik Todd Rundgren, s kojim je njezina majka bila u vezi. Rundgren je potpisao njezin rodni list i odgajao je. Međutim, njezina majka imala je kratku aferu s frontmenom Aerosmitha, Stevenom Tylerom. Zbog Tylerove teške ovisnosti o drogama, Buell je odlučila zaštititi kćer i prešutjeti istinu. No, sudbina je imala druge planove. S otprilike deset godina Liv je upoznala Stevena i osjetila, kako je kasnije opisala, "nevjerojatnu, kemijsku povezanost".

Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

Sve je sjelo na svoje mjesto nekoliko godina kasnije, na koncertu Aerosmitha, kada je iza pozornice upoznala Miju, Stevenovu drugu kćer, koja joj je bila nevjerojatno slična. Trenutak spoznaje bio je filmski; Liv je pogledala majku koja je briznula u plač i priznala istinu. Godine 1991. službeno je promijenila prezime u Tyler, zadržavši Rundgren kao srednje ime. Unatoč svemu, zadržala je topao odnos s Toddom Rundgrenom, kojeg naziva "duhovnim ocem" i kojem je zahvalna što je odabrao biti njezin tata.

Vilenjakinja, majka i veliki povratak

Početkom novog milenija, Liv Tyler dobila je ulogu koja ju je upisala u povijest filma. Kao vilenjakinja Arwen Undómiel u trilogiji "Gospodar prstenova", očarala je publiku diljem svijeta. Za ulogu je čak naučila i vilenjački jezik koji je stvorio Tolkien. Njezina pojava bila je srce jedne od najvećih ljubavnih priča epske fantastike. Nakon trilogije, nastavila je nizati zapažene uloge, uključujući Betty Ross u Marvelovom "Nevjerojatnom Hulku" (2008.), te role u serijama "The Leftovers" i "9-1-1: Lone Star".

Posljednjih nekoliko godina svjesno se povukla kako bi se posvetila obitelji i djeci. Majka je troje djece: sina Mila iz braka s glazbenikom Roystonom Langdonom te sina Sailora i kćer Lule s bivšim zaručnikom Daveom Gardnerom. Nakon petogodišnje pauze, Tyler se vraća glumi. Reprizirat će ulogu Betty Ross u iščekivanom filmu "Captain America: Brave New World", koji stiže 2025. godine. O povratku je i sama s oduševljenjem govorila.

​- Uzela sam pauzu od glume posljednjih nekoliko godina i bila sam kod kuće s djecom. Bio je to divan način, nakon COVID-a i svega, da se vratim nečem tako posebnom. Obitelj i lik, bio je to savršen način da me namami natrag da se sjetim koliko volim glumiti - izjavila je Tyler.

*uz korištenje AI-ja