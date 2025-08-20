Obavijesti

Show

Komentari 0
KONCERT OTPRIJE 30 GODINA

Live Parnog valjka iz ZKM-a je napokon na vinilu: 'Nastupi s turneje su postali tulumi...'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Live Parnog valjka iz ZKM-a je napokon na vinilu: 'Nastupi s turneje su postali tulumi...'
2
Foto: LIVIO ANDRIJIć/PROMO

Croatia Records predstavlja obljetničko reizdanje legendarnog koncertnog albuma 'Bez struje - Live in ZeKaeM'

U godini u kojoj obilježavaju 50 godina djelovanja, Parni valjak, jedan od najdugovječnijih i najznačajnijih bendova ovih prostora, slavi još jedan jubilej.

IZVELI HITOVE FOTO Kakva euforija u prepunoj pulskoj Areni! Nastupio Parni valjak, pogledajte atmosferu
FOTO Kakva euforija u prepunoj pulskoj Areni! Nastupio Parni valjak, pogledajte atmosferu

Croatia Records predstavlja obljetničko reizdanje legendarnog koncertnog albuma 'Bez struje - Live in ZeKaeM', snimljenog prije 30 godina u prostoru Zagrebačkog kazališta mladih, sad premijerno objavljenog na vinilnom formatu.

Foto: LIVIO ANDRIJIć/PROMO

- Slično formatu akustičnih albuma MTV Unplugged, koje su početkom devedesetih svirale i snimale najveće zvijezde rock scene (Eric Clapton, Aerosmith, Paul McCartney, Bob Dylan, Nirvana...), i Parni valjak će u intimnoj atmosferi ZKM-a, uz fantastičnu podršku publike koja je s Akijem i bendom pjevala od prve do posljednje pjesme, predstaviti akustično čitanje svojih najvećih hitova, koji će se u koncertnom repertoaru benda u tom formatu zadržati sve do danas", uvjereni su iz Croatia Recordsa.

PREDSTAVLJENA INICIJATIVA U Puli planiraju spomenik Akiju Rahimovskom u blizini Arene
U Puli planiraju spomenik Akiju Rahimovskom u blizini Arene

- Bez struje - Live in ZeKaeM - će po objavi postati jedno od najprodavanijih live izdanja u ovdašnjoj diskografiji, a uspjeh albuma će 1996. godine potvrditi čak pet osvojenih nagrada Porin, uključujući onu za Album godine.

Foto: LIVIO ANDRIJIć/PROMO

Uz izbor od 16 klasika koji su od ranije bili dostupni na različitim formatima (CD, MC, VHS, DVD), ovogodišnje vinilno reizdanje donosi i do sada neobjavljenu izvedbu pjesme "Stranica dnevnika", otkrili su iz zagrebačke diskografske kuće.

TUŽNA VIJEST Umro je legendarni hrvatski glazbenik Ivan Piko Stančić (73)
Umro je legendarni hrvatski glazbenik Ivan Piko Stančić (73)

Već tradicionalno uz vinile ide i bogata oprema, pa tako i razgovor s liderom benda Huseinom Hasanefendićem Husom, koji je u razgovoru sa Zoranom Tučkarom otkrio detalje nastanka albuma.

- Neposredno nakon izdavanja 'Buđenja' odradili smo turneju s velikim koncertima, odsvirali smo gdje god smo mogli i, da ne radimo krug na ista mjesta, predložio sam akustiku. U roku tjedan dana smo imali okosnicu programa, nastupali smo prvo u Splitu, zatim u Pazinu, koncerti su bili najavljeni kao akustični, i to se pretvaralo u tulume. Pojavila se ideja da to snimimo, da imamo dokument u fazi benda. E, kad se počne razmišljati o snimanju, apetiti su počeli rasti - objasnio je Hus pa nastavio:

- Uvodili smo dodatne udaraljke, pa prateće vokale, zatim gudače, Alan Bjelinski je raspisao aranžmane. Nije bilo syntheva i nije bilo električnih gitara. Uvježbavali smo po sekcijama. Prvi smo put svi zajedno svirali na tonskoj probi na dan prvog koncerta. Bilo je puno spontanosti i tako je zabilježeno.

storyeditor/2023-03-24/PXL_230323_99018507.jpg
storyeditor/2023-03-24/PXL_230323_99018507.jpg | Foto: sandra simunovic/pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
'REKORDER PO OČINSTVU'

Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Petar Dragojević i supruga Andrea dočekali šestu bebu! Obitelj Dragojević sada broji osam članova. Petar prerezao pupčanu vrpcu i poručio očevima da prisustvuju porodu. Čestitke stižu sa svih strana
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'
PRIZNAO PRED KAMERAMA

Mate Bulić donio je emotivnu odluku: 'Uzimam pauzu, želim biti sa svojima. Ode mi život...'

Mate Bulić šokirao svoje obožavatelje: povlači se sa scene jer želi više biti sa svojom obitelji! Emotivni kralj dijaspore ima u planu više vremena provoditi s unucima, a posebno s novim unukom, malenim Tinom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025