Live Parnog valjka iz ZKM-a je napokon na vinilu: 'Nastupi s turneje su postali tulumi...'

U godini u kojoj obilježavaju 50 godina djelovanja, Parni valjak, jedan od najdugovječnijih i najznačajnijih bendova ovih prostora, slavi još jedan jubilej.
Croatia Records predstavlja obljetničko reizdanje legendarnog koncertnog albuma 'Bez struje - Live in ZeKaeM', snimljenog prije 30 godina u prostoru Zagrebačkog kazališta mladih, sad premijerno objavljenog na vinilnom formatu.
- Slično formatu akustičnih albuma MTV Unplugged, koje su početkom devedesetih svirale i snimale najveće zvijezde rock scene (Eric Clapton, Aerosmith, Paul McCartney, Bob Dylan, Nirvana...), i Parni valjak će u intimnoj atmosferi ZKM-a, uz fantastičnu podršku publike koja je s Akijem i bendom pjevala od prve do posljednje pjesme, predstaviti akustično čitanje svojih najvećih hitova, koji će se u koncertnom repertoaru benda u tom formatu zadržati sve do danas", uvjereni su iz Croatia Recordsa.
- Bez struje - Live in ZeKaeM - će po objavi postati jedno od najprodavanijih live izdanja u ovdašnjoj diskografiji, a uspjeh albuma će 1996. godine potvrditi čak pet osvojenih nagrada Porin, uključujući onu za Album godine.
Uz izbor od 16 klasika koji su od ranije bili dostupni na različitim formatima (CD, MC, VHS, DVD), ovogodišnje vinilno reizdanje donosi i do sada neobjavljenu izvedbu pjesme "Stranica dnevnika", otkrili su iz zagrebačke diskografske kuće.
Već tradicionalno uz vinile ide i bogata oprema, pa tako i razgovor s liderom benda Huseinom Hasanefendićem Husom, koji je u razgovoru sa Zoranom Tučkarom otkrio detalje nastanka albuma.
- Neposredno nakon izdavanja 'Buđenja' odradili smo turneju s velikim koncertima, odsvirali smo gdje god smo mogli i, da ne radimo krug na ista mjesta, predložio sam akustiku. U roku tjedan dana smo imali okosnicu programa, nastupali smo prvo u Splitu, zatim u Pazinu, koncerti su bili najavljeni kao akustični, i to se pretvaralo u tulume. Pojavila se ideja da to snimimo, da imamo dokument u fazi benda. E, kad se počne razmišljati o snimanju, apetiti su počeli rasti - objasnio je Hus pa nastavio:
- Uvodili smo dodatne udaraljke, pa prateće vokale, zatim gudače, Alan Bjelinski je raspisao aranžmane. Nije bilo syntheva i nije bilo električnih gitara. Uvježbavali smo po sekcijama. Prvi smo put svi zajedno svirali na tonskoj probi na dan prvog koncerta. Bilo je puno spontanosti i tako je zabilježeno.
