Live Parnog valjka iz ZKM-a je napokon na vinilu: 'Nastupi s turneje su postali tulumi...'

U godini u kojoj obilježavaju 50 godina djelovanja, Parni valjak, jedan od najdugovječnijih i najznačajnijih bendova ovih prostora, slavi još jedan jubilej.

Croatia Records predstavlja obljetničko reizdanje legendarnog koncertnog albuma 'Bez struje - Live in ZeKaeM', snimljenog prije 30 godina u prostoru Zagrebačkog kazališta mladih, sad premijerno objavljenog na vinilnom formatu.

Foto: LIVIO ANDRIJIć/PROMO

- Slično formatu akustičnih albuma MTV Unplugged, koje su početkom devedesetih svirale i snimale najveće zvijezde rock scene (Eric Clapton, Aerosmith, Paul McCartney, Bob Dylan, Nirvana...), i Parni valjak će u intimnoj atmosferi ZKM-a, uz fantastičnu podršku publike koja je s Akijem i bendom pjevala od prve do posljednje pjesme, predstaviti akustično čitanje svojih najvećih hitova, koji će se u koncertnom repertoaru benda u tom formatu zadržati sve do danas", uvjereni su iz Croatia Recordsa.

- Bez struje - Live in ZeKaeM - će po objavi postati jedno od najprodavanijih live izdanja u ovdašnjoj diskografiji, a uspjeh albuma će 1996. godine potvrditi čak pet osvojenih nagrada Porin, uključujući onu za Album godine.

Foto: LIVIO ANDRIJIć/PROMO

Uz izbor od 16 klasika koji su od ranije bili dostupni na različitim formatima (CD, MC, VHS, DVD), ovogodišnje vinilno reizdanje donosi i do sada neobjavljenu izvedbu pjesme "Stranica dnevnika", otkrili su iz zagrebačke diskografske kuće.

Već tradicionalno uz vinile ide i bogata oprema, pa tako i razgovor s liderom benda Huseinom Hasanefendićem Husom, koji je u razgovoru sa Zoranom Tučkarom otkrio detalje nastanka albuma.

- Neposredno nakon izdavanja 'Buđenja' odradili smo turneju s velikim koncertima, odsvirali smo gdje god smo mogli i, da ne radimo krug na ista mjesta, predložio sam akustiku. U roku tjedan dana smo imali okosnicu programa, nastupali smo prvo u Splitu, zatim u Pazinu, koncerti su bili najavljeni kao akustični, i to se pretvaralo u tulume. Pojavila se ideja da to snimimo, da imamo dokument u fazi benda. E, kad se počne razmišljati o snimanju, apetiti su počeli rasti - objasnio je Hus pa nastavio:

- Uvodili smo dodatne udaraljke, pa prateće vokale, zatim gudače, Alan Bjelinski je raspisao aranžmane. Nije bilo syntheva i nije bilo električnih gitara. Uvježbavali smo po sekcijama. Prvi smo put svi zajedno svirali na tonskoj probi na dan prvog koncerta. Bilo je puno spontanosti i tako je zabilježeno.

storyeditor/2023-03-24/PXL_230323_99018507.jpg | Foto: sandra simunovic/pixsell