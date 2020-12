Dugogodišnja HRT-ova voditeljica Ljiljana Saucha (64), prije tri mjeseca objavila je na društvenim mrežama kako više neće voditi 'Vijesti iz kulture'. No u petak je s brojnim pratiteljima podijelila i kako sada u potpunosti napušta televiziju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zbogom! Nakon gotovo 37 godina u radnom odnosu i pet honorarnih, zauvijek zbogom HRT-u. Zahvaljujem svim dobrim dušama na suradnji, a zlicama - hvala što ste me učinili jačom - napisala je Ljiljana na svom profilu.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Liljana je otkrila kako se više psihički, a niti u duši, tamo nije osjećala dobro.

- Kad sam saznala da ću uzmem li otpremninu koju mi je HRT ponudio ako odem u mirovinu dobiti pristojno novca, dosta više od onoga što bih zaradila u idućih 11 mjeseci, nisam puno razmišljala i ubrzo sam se odlučila na osobno uvjetovani otkaz. Radije ću sada biti sa svojim mužem i hodati okolo koliko nam to mjere budu dopuštale, nego da sam na HRT-u. Ne bih se tamo osjeća uopće zdravo - rekla je Ljiljana za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, bivša voditeljica je otvorila web stranicu ljiljanasausha.com na kojoj piše da ju je traganje za duhovnim vrednotama dovelo do Radionice s anđelima te da je postala praktičar rekonektivnog iscjeljivanja i rekonekcije.

- Tragajući za smislom postojanja put me doveo na Radionice s anđelima spisateljice, prevoditeljice i pjesnikinje Zdenke Andrijić. Prvi susret dogodio se u nedjelju 10.rujna 2006. Svih ovih godina druženja s anđelima, tim predivnim duhovnim bićima, neobične su se zgode događale u mom životu. Danas anđele još uvijek ne vidim, ali ih čujem i svakodnevno molim za zaštitu. Anđeli su ti koji su me doveli i do Rekonektivnog iscjeljivanja Erica Pearla - piše u objavi Sauche na web stranici.