Ljubav cvjeta! Marija iz Život na vagi pokazala je svojeg dečka!

Nakon što je osvojila srca publike transformacijom u devetoj sezoni RTL-ova showa Život na vagi, Marija Bartulović(25) iz Blaca otkrila je novi, sretan dio svog života. Pratiteljima je na Instagramu prvi put predstavila svoju ljubav — dečka Ivana, s kojim je već neko vrijeme u vezi.

Na seriji fotografija koje je objavila, par pozira sretno zagrljen tijekom posjeta božićnom događaju u Vrgorcu. Marija je uz objavu podijelila i duhovitu usporedbu: dok je ona postigla veliki uspjeh u televizijskom showu, Ivan je, kako je naglasila, “osvojio glavnu nagradu” na tomboli vrijednu četiri tisuće eura.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marija je u Životu na vagi ostvarila zapažen rezultat — ušla je s početnom težinom od 142,5 kilograma, a završila sezonu s više od 45 kilograma manje, što joj je donijelo titulu najbolje među nefinalistima i nagradu od sedam tisuća eura.

U komentarima njezinih pratitelja vidljivi su brojni izrazi podrške i čestitki za novi osobni korak, a mnogi ističu kako im je Marijin put inspirativan i nakon završetka televizijskog showa.