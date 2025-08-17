Hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu uživa u vezi sa Španjolcem s kojim je već dvije godine. Od samog početka žive zajedno u Zagrebu jer, kako kaže, ne vjeruje u veze na daljinu
Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...
Pjevač Marko Bošnjak prvi je put pokazao svog partnera. Zajedno su bili na ljetovanju, a hrvatski predstavnik na Eurosongu 2025. podijelio je niz fotografija.
- Tek nakon 13 plaža pronašli smo onu praznu - poručio je na Instagramu u nedjelju.
Markov dečko je Španjolac s kojim je dvije godine u vezi, a zajedno žive u Zagrebu.
- Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu - rekao je za Story.
Bošnjak je otkrio i kako započinju novu životnu avanturu.
- Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla - dodao je.
Marko je priznao i da ga partner potiče da bude odgovorniji prema sebi.
- Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni - istaknuo je pjevač.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera
Šime opet dočekao Maju nakon koncerta: 'Dao joj je papirić, a nakon toga su zajedno otišli...'
Davorka je skinula 60 kila, a ovako danas izgleda: 'Ne želim se vratiti na staro, to je borba'