Ljubav cvjeta! Marko Bošnjak je prvi put pokazao dečka...

Pjevač Marko Bošnjak prvi je put pokazao svog partnera. Zajedno su bili na ljetovanju, a hrvatski predstavnik na Eurosongu 2025. podijelio je niz fotografija.

- Tek nakon 13 plaža pronašli smo onu praznu - poručio je na Instagramu u nedjelju.

Markov dečko je Španjolac s kojim je dvije godine u vezi, a zajedno žive u Zagrebu.

- Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu - rekao je za Story.

Bošnjak je otkrio i kako započinju novu životnu avanturu.

- Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla - dodao je.

Foto: Instagram

Marko je priznao i da ga partner potiče da bude odgovorniji prema sebi.

- Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio obitelji. Ne treba ih biti puno, važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni - istaknuo je pjevač.

Foto: Instagram