Marko Bošnjak ima novi singl: 'Ako želite da budem negativac, nosit ću tu ulogu kao krunu...'

Nakon impresivnog nastupa na Eurosongu 2025 u švicarskom Baselu, gdje je predstavljao Hrvatsku s pjesmom 'Poison Cake', Marko Bošnjak ulazi u novu eru karijere s moćnim singlom 'Villain' - beskompromisnom pjesmom koja je nastala kao reakcija na turbulentno razdoblje iza njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

- 'Villain’ nije samo pjesma, to je stav. Radi se o tome što se dogodi kada si beskrajno neshvaćen, kada se tvoja istina neprestano izvrće, tvoje srce preispituje, a tvoja hrabrost je zamijenjena za aroganciju. To je trenutak kada prestaneš objašnjavati sebe ljudima koji su te odlučili kontinuirano osuđivati. Poanta nije izigravanje negativca, nego preuzimanje narativa porukom: 'Ok, ako želite da budem vaš negativac, nosit ću tu ulogu kao krunu - o pjesmi je ispričao Marko.

Foto: jordybrada.com

'Villain' je producirao Bas Wissink, mladi Nizozemac koji je s Markom radio i na 'Poison Cake', a u proces kreiranja pjesme uključen je bio i Markov dugogodišnji suradnik i producent Filip Majdak. Pjesma 'Villain' snimljena je u Berlinu i Zagrebu, potpisuje ju internacionalni tim autora, a koautor pjesme je i sam Marko.

- ‘Villain’ govori o situaciji kada te društvo stigmatizira kao negativca bez obzira na tvoje namjere. Radi se o prihvaćanju te uloge, o snazi da je preuzmeš – čak i s ponosom. Želite da budem negativac? Rado. Nakon eurovizijskog iskustva, Marko je bio ne samo preplavljen ljubavlju svojih fanova, nego i suočen s valom kritika i osuda. Upravo je to iskustvo oblikovalo ovu pjesmu, koju smo zajedno napisali u Berlinu - izjavila je Ynke Dingenen, jedna od autorica.

Foto: PROMO

U bližoj budućnosti Marko planira objaviti debitantski album, održati europsku turneju i nastaviti graditi status kao jednog od najsnažnijih mladih imena domaće, ali i međunarodne pop scene. Prvi na redu je njegov nastup na SHIP festivalu, koji će od 11. do 14. rujna biti održan u Šibeniku.

Foto: Instagram