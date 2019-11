Ljubav Dudeka i Regice: Bili su traženiji od Šeherezade i Onura

Iako su od prvog prikazivanja 'Gruntovčana' prošle 44 godine, repriziranje legendarne hrvatske serije prije osam godina obaralo je rekorde gledanosti. Glavni protagonisti Dudek i Regica uspjeli su 2011. nadmašiti i popularnost ljubavnog para Onura i Šeherezade iz turske sapunice '1001 noć'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tu ulogu dodijelio mi je sam Bog. Naime, likovi Dudeka i Regice prvi se put pojavljuju u seriji 'Mejaši' iz 1970. Redatelj Ivo Vrbanić meni je namijenio ulogu birtaša Martina, a Eugenu Franjkoviću Dudeka - rekao je svojedobno Martin Sagner koji je s kolegom prvoga dana snimanja zamijenio uloge.

- Eugen nije htio glumiti naivca, a meni je odgovaralo da igram Dudeka jer je to bila manja uloga - rekao je Sagner koji je u to vrijeme na Plitvicama snimao 'Winnetoua'.

Foto: HRT

Da je prihvatio ulogu birtaša Martina, morao bi napustiti koprodukciju u kojoj je dobro zarađivao, a veselilo ga je i što je snimao vestern pa je mogao jahati.

- Regicu je trebala igrati Nela Eržišnik koja je nekoliko godina prije oduševila u filmu 'Breza', ali se neposredno prije snimanja 'Mejaša' razboljela. Mladen Šerment, koji u 'Gruntovčanima' igra Presvetlog, tada je predložio mene - rekla je svojedobno Smiljka Bencet (85). Pet godina poslije Krešo Golik snimao je 'Gruntovčane', nastavak 'Mejaša', u kojima su zbog omiljenosti kod publike Dudek i Regica postali glavni likovi.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Martin je doista bio divan kolega. S obzirom na to da je odrastao u Novigradu Podravskom, bio je jedini izvorni podravski

kajkavac u ekipi i sve nas je poučavao kako treba izgovarati tekst. Ali nije to sve čemu me naučio. Odrastao je na selu i znao je obavljati sve poslove. Pokazao mi je kako se radi s vilama, kako kopati, kako voditi krave i upregnuti ih u kola - ispričala je Smiljka koja je odrasla u Zagrebu. Priznala je da se na početku bojala krava.

Foto: HRT/screenshot

- One su to osjetile i nisu me htjele slušati. Kad bih im rekla 'Aj Cveta, aj Cifra' i krenula naprijed, one bi krenule nazad. Ubrzo smo se sprijateljile pa bi počele mukati kad bi čule moj glas, a dečki iz ekipe su me zafrkavali da odem u štalu pozdraviti glumačke partnerice - rekla je svojedobno Smiljka. Najteže joj je pala scena u kojoj je gnojem morala gađati Presvetlog.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je bila gadljiva, nakon cijelog dana snimanja na otvorenome toliko se smrznula da je zagurala ruke u topli gnoj kako bi se ugrijala. 'Gruntovčane' su u podravskom selu Sigetcu snimali šest mjeseci. Nakon napornog dana često su ih kombijem vozili u Zagreb jer bi navečer u matičnom kazalištu Komedija igrali predstavu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Popularnost koju su stekli kao Dudek i Regica nije im smetala u kazalištu, gdje su odigrali brojne uloge, ali na televiziji im dugo nisu nudili nove uloge.

- Ako bi mi nešto ponudili, bile su to uloge seljanki. Krešo Golik jednom mi je rekao kako jednostavno nema druge glumice koja zna tako uvjerljivo hodati u gumenim čizmama i voditi kravu - rekla je Smiljka koja unatoč tome nije zamrzila lik Regice. I Martin Sagner isticao je kako mu je Dudek drag.

- Dokazao sam da i takozvani mali čovjek, siromah, može postati popularni junak, da nisu zanimljivi samo likovi bogataša - rekao je Sagner.