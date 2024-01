Ljubav gradili u 'Brak na prvu' i ostali zajedno: 'Stvaramo posao zajedno, to nam je primarni cilj'

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" vraća se na male ekrane! Dvanaest odvažnih pojedinaca u četvrtoj će sezoni, koja počinje 29. siječnja na RTL-u, stati pred oltar te se pred matičarom zavjetovati na ljubav. Nakon vjenčanja parovi odlaze na medeni mjesec te počinju zajedno živjeti. Da se ljubav može naći na setu, potvrđuju priče triju parova koji su i nakon showa ostali skupa.

Andrea Golubić i Mislav Pajdaković, Adam Kromer i Gordana Marelli te Andrea Kukolj i Marko Bogdan iz prijašnjih sezona nastavili su svoju ljubavnu priču i izvan svjetala reflektora. Prebrodili su razmirice i ostali zajedno. Andrea i Marko opisali su nam kako su opstali te kako žive nakon što su se ugasile kamere.

- Napredujemo iz dana u dan. Naravno da uvijek ima izazova, ali nekako to sve uspijemo razgovorom riješiti jer imamo zajedničke životne planove. Rekao bih da smo veoma zadovoljni razvojem svojeg odnosa - govori nam Marko. On i Andrea gnijezdo su ljetos svili u Slavonskom Brodu.

Foto: Privatni album

Živi u Slavonskom Brodu

- Meni se život u Slavonskom Brodu više sviđa jer dolazim iz manjeg mjesta, a grad kao grad ima sve što nam treba. Nema gužve i sve se može obaviti vrlo lako i brzo. Kako Andrea ima ovdje mnogo rodbine i prijatelja, još sam se lakše privikao na novu okolinu i ljude, a i Bosna i ćevapi su blizu - priznaje nam Daruvarac.

Nakon što je završilo snimanje emisije, odlučili su kako je njihovoj vezi došao kraj. A onda, nakon nekoliko mjeseci razdvojenosti, shvatili su kako su ipak stvoreni jedno za drugo.

Foto: Privatni album

- Oboje smo bili malo nervozni, valjda kao neki tinejdžeri na prvom spoju. Zajedničko gledanje jedne epizode začas nas je vratilo u sve što smo imali, što smo planirali i željeli - prisjeća se Marko. Osim čvrste veze, pune povjerenja i razumijevanja, grade poslovnu priču. Marko je osnivač koncepta i brenda Juice barova, vlasnik konzultantske agencije za otvaranje Juice barova, zdravih restorana... S Andreom otvara novi Juice&Smoothie bar na Visu. Otkrio nam je Marko i koji im je daljnji cilj.

- Idemo korak po korak. Stvaranje zajedničkog posla primarni nam je cilj. Naravno, uz mnogo guštanja i opuštanja. Ovu godinu želimo podignuti na veću i bolju razinu u svim sferama života - rekao je.

A sudbonosno "da" izvan fokusa javnosti?

Foto: rtl

- Za sada nemamo konkretnih planova, ali sve opcije su otvorene. Ali već smo to odradili, zar ne? - zaključio je.

Marko je većinu ljubavnog života, kako je govorio prije, proveo sa starijim ženama. Bolje su ga razumjele jer je, kako je isticao, malo "izvanserijski". U "Braku na prvu" tražio je praktičnu ženu, koja uči i radi na sebi. A onda su ga eksperti spojili s Andreom, koja je željela muškarca s kojim bi mogla i poslovno surađivati.

- Ali provoditi puno vremena s njim - rekla je prije vjenčanja.

Govorila je kako je spremna za novu ljubav te da će odmah znati je li to to ili nije. Oboje su prije vjenčanja bili nervozni, no kad su se prvi put ugledali, ostali su oduševljeni. Uzbuđeni Marko prvi je stigao pred matičara te uzvanike, a oči su mu zablistale čim je ugledao Andreu.

Foto: rtl

- Wow, predivno! Ne mogu sakriti oduševljenje. Apsolutno osoba po mom - rekao je.

Markovi prijatelji bili su zadovoljni mladom te su rekli da je Andrea definitivno prava žena za njega. Andrea je na prvu primijetila Markov osmijeh i priznala kako joj se to najviše svidjelo.

- Kad me uhvatio za ruku, bilo mi je skroz čak prirodno - primijetila je tad.

U emotivnim zavjetima jedno su drugom obećali povjerenje, smijeh te otvorenost srca i uma prema tome da njihovo poznanstvo preraste u nešto više. Golf, hodanje do vrha Učke, karting... Imali su mnogo zajedničkih aktivnosti u showu. Nakon jedne od njih Andrea je počela sumnjati da je Marko ženskaroš.

Djevojke o 'ženskarošima'

Prisjetila se razgovora s njegovom prijateljicom, za koju je zaključila da je aludirala upravo na to. O tome je porazgovarala sa svojim reality suprugom, ali naizgled neuspješno. Iako su cijelu večer razgovarali o tome, ujutro se za doručkom ponovno pokrenula tema ženskaroša. Andrea se nije izravno ispričala, ali smatrala je kako je upotrijebila pogrešnu riječ kojom je opisala Marka i koja ga je očito povrijedila.

- Temelji su sad čvrsti i možemo graditi drugu etažu u našem odnosu - poručio je Marko.

Par je zajedno proveo dan, a zatim večer uz filmove. Marku je bilo drago što napokon vidi Andreu u njezinu pravom izdanju. Prije spavanja zagrljeni su razgovarali o djeci.

- Marko je za još jednu stepenicu zadobio moje povjerenje - rekla je Andrea, a Marko dodao kako mu je Andrea vrlo draga i simpatična te da se u nju polako zaljubljuje. Da je tako, moglo se zaključiti i po tome što ju je odveo u rodni Daruvar.

Foto: rtl

- Tamo nisam doveo mnogo djevojaka, samo one s kojima sam mislio ozbiljno - rekao je i pokazao Andrei klupicu kod koje je snimao uvodni video za show, kad je rekao da će svoju bolju polovicu dovesti tamo.

I nova sezona "Braka na prvu" sigurno će biti uzbudljiva. Tko će se s kim spojiti, zna tim stručnjaka. Magistra psihoterapije Iva Stasiow, spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly te profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić otkrit će tko su parovi pred kojima je uzbudljivo bračno putovanje.

Foto: rtl

Njihov zadatak nije samo procijeniti parove koji su optimalno kompatibilni nego im tijekom cijelog procesa pomagati da se bolje upoznaju te prebrode razlike i prepreke koje im se nađu na putu.

Ove je sezone u sociološkom eksperimentu sudjelovalo oko 600 kandidata, koji su odradili casting, razgovarali sa stručnjacima Ivom Stasiow, Sanelom Kovačević Nelly te Borisom Blažinićem, koji su izradili njihove profile te naposljetku spojili parove za koje smatraju da imaju šansu za ljubav.

Foto: MAJA BOTA

- Zajednički rad iskusnih stručnjaka u području problematike odnosa i partnerstva temelj je 'Braka na prvu' i zbog toga taj show ima puno veće šanse za uspjeh. To je sociološki eksperiment. Dakle, postoje varijable koje su uključene u procjenu uspješnosti dvoje samaca u bračnoj zajednici. Cijeli je tim posvećen tome da spoji dvoje ljudi koji zaista imaju realne predispozicije da postanu par - rekla je kreativna producentica "Braka na prvu" Ivana Šimac te zaključila:

- Ljubav nije lako pronaći ili prepoznati u stvarnom životu, a pogotovo u televizijskoj emisiji, tako da opstanak parova tijekom naše četiri sezone dobiva na važnosti. Svaka je sezona dosad iznjedrila par koji je odlučio nastaviti svoju priču izvan showa. Zasad vam nećemo otkrivati je li i četvrta sezona nastavila tim putem, ali reći ćemo samo: nećete biti razočarani.