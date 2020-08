Ljubav je bol, al’ Sevu u Bolu ne boli ljubav: Igora nigdje, ali joj je stara ljubav opet oko vrata...

<p>Ljubav je bol, a Bol je na Braču. No čini se da <strong>Severinu Kojić</strong> (48) ljubav uopće ne boli. Partijala je s novom/starom prijateljicom <strong>Ivom Radić </strong>(43) i nećakinjom <strong>Mijom Popović</strong> u beach baru u Bolu na Braču usred dana, plešući na stolu i s čašom pića u ruci.</p><p>Bez maske. Nije ju ni morala skinuti jer je ni na svom prvom postkorona koncertu u Splitu nije nosila, dok joj je bend, recimo, bio sav zamaskiran.</p><p>A ona je danima prije pozivala publiku na poštovanje epidemioloških mjera.</p><p>Supruga<strong> Igora Kojića </strong>(33) nije vidjela od sredine travnja. Pjevačica je čestitala rođendan Igoru prošli tjedan na društvenoj mreži, no bračni par i dalje je razdvojen.</p><p>I dok je Igor u Beogradu i, sudeći prema objavama na društvenoj mreži, bavi se menadžmentom nogometaša, Severina je u Dalmaciji već tjednima. U Bol je otišla sa ženskim društvom, a plesala je na stolu uz pjesmu SARS-a "Lutka", koju obožava Iva Radić. </p><p>"Ko mi tebe uze, ko mi tebe posla, ko provocira naše suze", tekst je pjesme SARS-a koju su pjevale Severina i Iva, koje su donedavno zahladile odnose. Splitska pjevačica se, naime, nije pojavila na Ivinu partyju prošle zime, no izgladile su odnose nekoliko mjeseci poslije na rođendanu zajedničkog prijatelja u Zagrebu.</p><p>Nedavno su se i srele ispred Sevine glazbene škole u Splitu, u kojemu je pjevačica već tjednima, pa su, čini se, odlučile provesti neko vrijeme zajedno. Na partyju u beach baru u Bolu na Braču pjevale su i "Moju domovinu", kao i <strong>Grdovićev</strong> hit "Nije u šoldima sve".</p><p>Seve je poznata kao ljubiteljica dobre zabave koja voli zaplesati po stolovima, kao svojedobno na tulumu <strong>Miroslava Lilića</strong>, kad je zapjevala s <strong>Thompsonom</strong>. Seve se na partyju u Bolu odlično zabavljala s društvom, pjevala je i plesala kao da je ne more nikakve brige.</p><p>Čini se da su nove-stare prijateljice odsjele u boutique hotelu u Bolu, u kojemu noćenje stoji oko 800 kuna. Obje su se na svojoj društvenoj mreži pohvalile videima hotela o kojemu je lani pisao i Ivin lifestyle portal. Sevin bivši partner <strong>Milan Popović </strong>(55), s kojim ima sina, isto je u Dalmaciji.</p><p>Prije nekoliko dana viđen je u Kaštelima u marini, gdje veže svoju jahtu od 20 metara, na kojoj je svojedobno i Seve plovila, pa se poslije njihova prekida požalila prijateljima kako joj nije dao da u štiklama hoda po brodu. Ostali vlasnici jahti usidrenih u marini opisali su Milana kao iznimno ljubaznog i susretljivog jer im je pomogao privezati brod</p>