'Ljubav je na selu': Mihael voli frizirati, a Ivica ima 200 ovaca

'Ljubav je na selu' i po dvanaesti put spajat će srca diljem Lijepe Naše, a životnu družicu traži ovih jedanaest usamljenih muškaraca...

DUŠAN GOLUBOVAC (29), Zrin (Dvor)

Dušan Golubovac ima 29 godina, radi na poljoprivrednom gospodarstvu nekoliko kilometara od kuće, a na svojem imanju ima ovce, koze, svinje i zemlju na kojoj sadi kukuruz i djetelinu. Za sebe kaže da je jako emotivan, voli ugađati osobi do koje mu je stalo, pa je tako, otkriva, zbog ljubavi jednom vozio osam kilometara na biciklu. Kao svoju manu ističe to što previše vjeruje osobi do koje mu je stalo. Dušan je do sada imao dvije duže veze, a sad se nada da će naći djevojku koja će biti iskrena i pozitivna i koja će mu se svidjeti na prvi pogled. Nije mu čak važno, kaže, ni kako izgleda. Nada se da će pronaći djevojku za brak, osnovati obitelj i nastaviti se baviti poljoprivredom.

HAKIJA ŠPAGO (41), KONJIC

Hakija Špago ima 41 godinu i bavi se iznajmljivanjem opreme za rafting u dolini Neretve. U slobodno vrijeme popravlja računala, svira gitaru i pjeva. Za sebe kaže da je otvorena i komunikativna osoba, ali se nakon jedne duže veze od osam godina, priznaje, povukao u sebe. Njegova buduća ljubav, naglašava, mora imati svoj stav, biti iskrena, mlađa od njega i njegove visine. Hakija bi volio upoznati djevojku s kojom će osnovati obitelj, što mu je i jedan od planova koje bi volio ostvariti u budućnosti. S prijateljima provodi vrijeme na kavama, a kaže da voli upoznavati i nove ljude, no isto tako priznaje i svoju manu, a to je da ponekad donese odluke zbog kojih se kasnije kaje.

IVAN PUTNIK (44), RUDA (Otok kod Sinja)

Ivan Putnik ima 44 godine, a na svom imanju ima oko 50 koza te zemlju na kojoj sadi kukuruz, djetelinu i povrće. Za sebe kaže da je vrijedan, pošten i da voli pomagati drugima kad god može. U životu je, ističe, imao dosta veza, ali o tome ne želi javno jer, objašnjava, to je ipak njegova privatna stvar. Ivan se nada da će pronaći smirenu, jednostavnu i iskrenu ženu s kojom se može oko svega dogovoriti i s kojom bi proveo ostatak života te imao obitelj. Kada ne radi, voli se opustiti s prijateljima na kavi ili u miru kod kuće.

IVICA JURJEVIĆ (32), TINJ ( Biograd na Moru)

Ivica Jurjević ima 32 godine, lučki je radnik i poljoprivrednik, a ima 200 ovaca, krave i polje na kojem sije pšenicu i kukuruz. Ivica svoj dan uglavnom provodi na svom imanju te brine o životinjama, a kada se želi odmoriti, ode s prijateljima na pivo, kavu ili, kako kaže, organiziraju druženja. Za sebe kaže da je dobra osoba, uvijek veseo i pristojan, posebno prema ženama. Bio je u braku šest godina te nakon toga nije imao veze, ali se nada, otkriva, da će u emisiji 'Ljubav je na selu' pronaći temperamentnu i vatrenu crnku s kojom bi proveo život.

JOSIP TRATNJAK (20), BRDO CIRKVENSKO (Sv. Ivan Žabno)

Josip Tratnjak ima 20 godina, po zanimanju je pomoćni kuhar, a na svom imanju uzgaja kokoši, patke, te sadi kukuruz i ječam. Svoje slobodne vrijeme Josip provodi u šetnji sa psom ili pomaže susjedima na njihovim imanjima. Za sebe kaže da je smiješan i zabavan, i upravo takve djevojke i traži. Najluđe što je učinio za ljubav bilo je kada je djevojci poslao SMS poruku s videom u kojem pleše. Iako je mlad, priznaje da je već imao dosta veza, ali sve su bile kraće ili na daljinu. Sada bi volio pronaći djevojku koja će ga voljeti onakvog kakav je. Izgled mu kod buduće djevojke nije važan, no poželjno je da djevojka ima smisla za humor.

JOSIP VODIČKA (31), POŽEGA

Josip Vodička ima 31 godinu i vlasnik je OPG-a na kojem sam brine o ovcama i svinjama, a ima i voćnjak te zemlju na kojoj sadi pšenicu, kukuruz, soju i suncokret. Josip je član lokalnog DVD-a, a voli pjevati i plesati. Tata je šestogodišnjeg sina, a iza sebe ima brak u kojem je bio tri i pol godine. Za sebe kaže da je vrijedan, zabavan i društven, a kao manu navodi to što previše radi. Usprkos tome, uvijek nađe vremena za druženje i izlaske s prijateljima. Buduća Josipova partnerica, otkriva, mora biti nekoliko godina mlađa od njega, srednje građe i visine, i to bi bila, kaže Josip, idealna žena s kojom bi mogao osnovati obitelj te zajedničkim snagama raditi na imanju i oko životinja.

MIHAEL DERDIĆ (37), SLADOJEVCI (Slatina)

Mihael Derdić ima 37 godina i po struci je frizer, ali se bavi izradom namještaja u svojoj radionici. Živi s mamom, tatom i bakom na farmi na kojoj uzgaja kokoši, ali i obrađuje vinograd. Član je lokalnog DVD-a, u slobodno vrijeme igra nogomet ali i, kaže, iznajmljuje sobe. Do sada je bio u tri duže veze, a sve su, priznaje, uglavnom završavale zbog toga što su prelazile u rutinu. Mihael je otkrio da je najluđe što je učinio za ljubav bilo to što je poslao djevojci cvijeće za Dan žena, no cvjećar je zapisao krivu adresu, pa se za njegovu gestu pročulo po cijelom selu. Sada se nada da će pronaći djevojku koja nije umišljena, koja je poštena i po mogućnosti plave kose.

MIRO VOJVODIĆ (48), DONJA JELENKSA (Popovača)

Miro Vojvodić ima 48 godina, bavi se poljoprivredom te uzgaja krave i ovce. Za sebe kaže da je pomalo naivan, a želi upoznati ženu koja zna što želi i spremna je na kompromis. Miro otkriva da nije arogantan i uvijek je spreman na dogovor, a do sada je imao samo jednu dužu vezu od godinu i pol dana. Kaže da nikako ne bi volio da je žena s kojom je u vezi svadljiva i da joj smeta svaka sitnica, a iskreno priznaje da ne bi volio ostariti sam te se nada da će u 'Ljubav je na selu' pronaći nekog tko će s njim provesti život.

STJEPAN BASARIĆ (27), ILAČA (Tovarnik)

Stjepan Basarić ima 27 godina, a ima svoj OPG sa svinjama i kokošima, vinograd, voćnjak i vrt te uzgaja kukuruz, ječam, zob i soju. Stjepan živi s roditeljima, sestrom i bratom, a svira tamburu u bendu s kojim nastupa na svadbama. Za sebe kaže da je društven, zabavan i uvijek spreman za šalu. Do sada je imao je nekoliko kraćih ljubavnih veza, a prekidao ih je, kako kaže, jer nije bila riječ o nečemu ozbiljnome. Otkriva da bi volio upoznati ozbiljnu i odgovornu djevojku njegovih godina s kojom bi osnovao obitelj i imao djecu.

STJEPAN SKOČAK (66), KLADEŠĆICA (Sv. Ivan Zelina)

Stjepan Skočak ima 66 godina, u mirovini je i svoje vrijeme provodi u svom voćnjaku i vrtu. Član je planinarskog i gljivarskog društva, a za sebe kaže da je smiren i veseo čovjek koji voli društvo i zabave. Iza sebe ima brak koji je trajao 20-ak godina, a otac je i dvoje odrasle djece, sina i kćeri. Stjepan se nada da će u emisiji 'Ljubav je na selu' upoznati ženu koja je slična njemu, između 55-60 godina. Od buduće partnerice traži samo da nije svadljiva, a volio bi da je lijepa. U slobodno vrijeme piše pjesme, a bere i ljekovite trave te organizira roštilje s prijateljima.

VALTER KRASTIĆ (52), KAŠTEL

Valter Krastić ima 52 godine, a Istrijan je koji radi u firmi za proizvodnju ljepljivih traka. Ovisno o smjenama na poslu, prilagođava svoje poljoprivredne aktivnosti, a na svome imanju sadi povrće. Valter živi pet kilometara od granice sa Slovenijom, a u kući stanuje s majkom. Član je DVD-a Buje, voli se družiti i izlaziti, a posebno u klubove s domaćom glazbom. Valter je bio u braku sedam godina, a u emisiju ga je prijavio prijatelj, što ga je jako razveselilo. Od buduće partnerice traži da je poštena i pravedna te iskrena, da ne puši i ne pije, a volio bi, kaže, i da je zgodna i mršava, iako to nije presudno.

