'LJUBILI SU SE KAO TINEJDŽERI'

Ljubav je u zraku! Harry Styles i Zoë Kravitz opet viđeni skupa

Piše Lucija Raguž,
Ljubav je u zraku! Harry Styles i Zoë Kravitz opet viđeni skupa
Foto: Doug Peters/Press Association

Pjevač Harry Styles i glumica Zoë Kravitz ne skrivaju svoju romansu te su viđeni u šetnji Italijom prošlog vikenda. Par se navodno činio jako blizak.

Navodno su Harry Styles i Zoë Kravitz u ranoj fazi nove romanse te su 'viđeni kako se ljube u londonskom restoranu' samo nekoliko dana prije nego što su viđeni zajedno u Rimu. Par je fotografiran kako uživa u romantičnoj šetnji Italijom u nedjelju, tijekom koje su hodali ruku pod ruku.

Izvori tvrde da su bili zajedno i gotovo tjedan dana ranije, a prolaznici su ih primijetili u Rita's Bistrou u Sohou prošlog utorka, prema The Sunu.

Navodno se spoj Harryja i Zoe održao nakon premijere njezina novog filma 'Caught Stealing' na Leicester Squareu, događaju kojem je prisustvovala sa svojim kolegama glumcima Mattom Smithom i Austinom Butlerom.

KATASTROFA Zoë Kravitz kaže da je 'uništila' dom Taylor Swift dok je tamo boravila usred požara u L.A.-u
Zoë Kravitz kaže da je 'uništila' dom Taylor Swift dok je tamo boravila usred požara u L.A.-u

- Harry i Zoe bili su skriveni u kutu u sobi i ljubili su se kao tinejdžeri. Činilo se da su jako zaljubljeni jedno u drugo i nije ih bilo briga vidi li ih netko kako se ljube - rekao je izvor za medije

Foto: Scott Garfitt/Press Association/PIXSELL/Ian West

- Ušli su zajedno, definitivno je bio spoj, prekrasan su par - dodao je izvor.

Zoe je ranije bila zaručena za Channinga Tatuma, no prošle godine su prekinuli. Zajedno su bili tri godine, a izvori su kasnije tvrdili kako su prekinuli zbog 'drugačijih želja'. Jedan je izvor tada rekao kako su glumac i glumica 'potpuno drugačiji', no da ih je povezivala ljubav prema filmu.

