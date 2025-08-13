Obavijesti

Show

Komentari 0
KATASTROFA

Zoë Kravitz kaže da je 'uništila' dom Taylor Swift dok je tamo boravila usred požara u L.A.-u

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 2 min
Zoë Kravitz kaže da je 'uništila' dom Taylor Swift dok je tamo boravila usred požara u L.A.-u
4
Foto: Caitlin Ochs/Liam McBurney

Američka glumica Zoë Kravitz ispričala je dogodovštinu koja se dogodila njoj i njezinoj majci dok su se evakuirale od požara u Los Angelesu. Dom im je ponudila Taylor Swift

Zoë Kravitz nedavno je u emisiji 'Late Night with Seth Meyers' otkrila kako je Taylor Swift ljubazno ponudila smještaj za nju i njezinu majku Lisu Bonet tijekom požara u Los Angelesu. Neočekivana gesta pop-zvijezde dovela je i do neobičnog trenutka, susreta s maminim kućnim ljubimcem, zmijom, koji će, kako kaže Kravitz, pamtiti zauvijek.

ZAJEDNO BILI TRI GODINE Bliski izvor otkrio zašto je pukla ljubav između Channinga i Zoë
Bliski izvor otkrio zašto je pukla ljubav između Channinga i Zoë

- Moja mama ima zmiju kao kućnog ljubimca i došla je sa zmijom - rekla je glumica, dodajući da su morali evakuirati svoje domove:

- Na kraju smo morali ostati tamo možda oko dva tjedna.

The 91st Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles
The 91st Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

- Taylor ima vrlo lijepu kuću iz 30-ih, takav prostor jednostavno želiš sačuvati i brineš se o njemu - nastavila je Kravitz, piše People.

- Bio je posljednji dan, trebala sam otići na posao, a moja mama je zapravo namjeravala ostati duže... i rekla sam mami: 'Stvarno želim biti dobar gost... Ne želim da ona uopće zna da smo ovdje - dodala je.

LOVA DO KROVA Oni su uspješni, lijepi i bogati! Ovo su tri glumice i tri glumca koji zarađuju vrtoglave sume...
Oni su uspješni, lijepi i bogati! Ovo su tri glumice i tri glumca koji zarađuju vrtoglave sume...

Posebno joj je ostala u sjećanju neobična scena koja se dogodila posljednjeg dana boravka. Dok je pakirala stvari, nazvala ju je majka s hitnim problemom. Lisa Bonet joj je zatim objasnila da je, dok je prala lice, na trenutak spustila zmiju Orfeja i zatvorila vrata.

- Ona je pronašla malu rupu u kutu… - otkrila je glumica, aludirajući na to da je kućni ljubimac pobjegao, što je izazvalo paniku usred mirnog utočišta u Swiftinoj elegantnoj kući iz 30-ih.

Potraga je ubrzo postala ozbiljna misija.

- Nazvala sam upravitelja kuće, koji je donio alat kako bi ‘maknuo’ klupu i pokušao uhvatiti zmiju. Micali smo pločice, grebali zidove… potpuno smo uništili Taylorinu kupaonicu - priznala je Kravitz. Dodala je kako je ponudila platiti popravak i nije htjela obavijestiti Taylor Swift 'dok se sve ne popravi'.

Foto: Instagram/

- Sjećam se da sam je nazvala i rekla: 'Hej... htjela bih s tobom razgovarati o nečemu' - prisjetila se Kravitz, piše People. 'A ona je na to rekla: 'O tome da si skoro izgubila zmiju u mojoj kući i uništila mi kupaonicu?'

'VEZE SU MI TEŠKE' Channing Tatum unatoč vezi sa slavnom glumicom priznao: 'Ne znam hoću li se više ikad ženiti'
Channing Tatum unatoč vezi sa slavnom glumicom priznao: 'Ne znam hoću li se više ikad ženiti'

Kravitz i Swift postale su bliske prijateljice posljednjih godina. Kravitz je 2022. podijelila da su se zbližile nakon što su provele vrijeme zajedno u Londonu tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine.

Taylor Swift performs at the Friends Arena in Stockholm
Foto: CHRISTINE OLSSON/TT/REUTERS

Zvijezda filma 'Big Little Lies' također je prisustvovala turneji 'Eras Tour' u kolovozu 2024., gledajući jedan od londonskih koncerata pop superzvijezde sa svojim bivšim zaručnikom Channingom Tatumom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Uskoro se na male ekrane vraća 'Život na vagi' te će gledatelji ubrzo moći upoznati kandidate devete sezone. Do tada, prisjetili smo se rekordera i najvećih transformacija
Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'
EVO ŠTO SPREMA

Thompson priredio iznenađenje za svoje fanove: 'Večeras u 19'

Thompson večeras premijerno prikazuje 'Ravnotežu' snimljenu na zagrebačkom koncertu 5. srpnja. Hit s albuma 'Hodočasnik' osvaja fanove
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
UŽIVAJU U LONDONU

FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Influencerica posljednjih dana objavljuje fotke i videe iz Londona, ali pratitelje je posebno zaintrigirao prsten na njezinoj ruci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025