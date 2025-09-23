Ljubav koja je trajala više od 50 godina: Nikola Pilić i Mija rekli su sudbonosno 'da' čak tri puta

U Rijeci je u 87. godini preminuo Nikola Pilić, legendarni tenisač i jedan od najvećih teniskih trenera svih vremena. Slavu je stekao prvo kao igrač, a zatim i kao trener najuspješnijih tenisača kao što su Goran Ivanišević, Michael Stich, Ernests Gulbis te Novak Đoković. No, osim uspjeha na terenu, Pilić je imao i sretan brak koji je trajao više od pet desetljeća.

Ljubav na prvi pogled dogodila se 1959. godine u Novom Sadu. Miji Adamović je bilo 17 godina, Piliću 19. Došao se upisati u Višu upravnu školu jer nije bio primljen na zagrebački Pravni fakultet.

Zagreb: Noć hrvatskog tenisa slavi 110 godina organiziranog djelovanja u Hrvatskoj | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- U Splitu sam završio brodogradnju i želio upisati pravo u Zagrebu. I dok sam čekao da se razriješi ta situacija, stigao je poziv jednog uglednika iz svijeta tenisa da dođem u Novi Sad, gdje će mi dati stipendiju pa ću moći i studirati i igrati tenis. Prihvatio sam, i to je mi je bila najbolja odluka u životu. Kad sam ugledao moju Miju... Iako, unatoč osjećajima, nisam reagirao odmah. Tada sam samo želio biti tenisač i najmanje su me zanimale cure. No, Mija mi nije izlazila iz glave - ispričao je prije nekoliko godina Pilić za Gloriju te dodao kako je putovao po cijelom svijetu, no cijelo je vrijeme mislio samo na nju.

A Mija Adamović osvojila je srca gledatelja u ulogama u kazalištu u Novom Sadu, kultnom beogradskom Ateljeu 212 te u televizijskim filmovima i serijama.

Postali su par 1969. godine, a vjenčali su se 1971. godine u Londonu. Iako je bilo samo pitanje vremena kada će reći sudbonosno 'da', sve je malo požurila njihova kći Danijela koja je za koji mjesec trebala doći na svijet.

Foto: Keystone Pictures USA

- Na velikom slavlju koje su snimali fotografi svjetskih agencija i o kojem se još mjesecima pričalo, bilo je i prvih pedeset tenisača svijeta. Bio je to party za pamćenje, iako ni Mija ni ja ne robujemo običajima da slavimo važne datume. Nama je slavlje svaki dan, kad se probudimo jedno pokraj drugog - pričao je Pilić.

No, nakon građanskog vjenčanja su se vjenčali još dva puta u sljedećih tjedan dana!

- Moj Nikola je vjernik i bilo mu je važno da svećenik blagoslovi naš brak pa su nam prijatelji dogovorili termin u jednoj londonskoj katoličkoj crkvi. Kad je zatražio vjenčani list, svećenik je objasnio da to nije bilo “službeno” jer smo po tadašnjim crkvenim zakonima trebali boraviti u Londonu, odnosno u Engleskoj, 21 dan, a mi smo bili 16 dana. “To smo vam priredili obred za vašu dušu”, rekao je znajući tko su Nikola i njegovi prijatelji - prisjetila se Mija Pilić 2021. godine za Gloriju. Nakon toga otputovali su za Gstaad u švicarskim Alpama, a u tamošnjoj crkvici su imali treće vjenčanje kada su dobili i crkvenu potvrdu.

Beograd: Konferencija za medije povodom regionalne premijere dokumentarnog filma "Nikola Pilić - Legenda" | Foto: Zorana Mandic/ATA Images/PIXSELL

Direktor luksuznog hotela Palace organizirao im je tulum na terasi, a među onima koji su im čestitali na braku bili su i slavni holivudski glumci Elizabeth Taylor i Richard Burton koji su bili odsjeli u istom hotelu.

Brak im je bio sretan i ispunjen. Nakon Danijele su dobili i sina Niku, a 2012. su postali baka i djed.

Mija je zbog svojeg supruga napustila glumu i kazalište, no nikada zbog toga nije požalila.

- Dobra sam glumica i ta mi je kreativnost isprva nedostajala. No, znala sam da s kazalištem bez Nikole neću biti sretna, a s Nikolom bez kazališta hoću. A svima bi nam trebao biti cilj da budemo sretni, stalno - ispričala je. Posljednjih 15-ak godina živjeli su u Opatiji.