Ljubav na daljinu: Filomena je poslala Marku dirljivu poruku

Nakon prošlog tjedna i izbacivanja Filomene večeras će natjecatelji 'Života na vagi' otkriti kome je uistinu žao što je iz showa ispala Fifi, a ne Marta, a treneri će odraditi ekstra treninge s nekim kandidatima.

Iako je u petak ispala iz showa ‘Život na vagi’, Filomena kako kaže, ni u najluđem snu nije sanjala da će se u showu zaljubiti. Ljubav je ipak pronašla vrata za nju i Marka Kregara (28) koji je njen favorit te želi da ne posustane zbog njezinog odlaska.

Foto: RTL

- Što je to daljina kad se dvoje voli. To su samo izgovori za one koji nisu hrabri riskirati u životu - kaže Filomena koja je od milja dobila nadimak Fifi.

Marka će ganuti videoporuka koju mu je Fifi poslala za rođendan, naročito kada Makaranka zapjeva njemu u čast i otkrije što zapravo prema njemu osjeća.

Foto: Morana Lerga

- Vjerujem u njega da će biti jak i nastaviti još jače jer ga ne vidim kao nekog tko lako odustaje - objašnjava Filomena. Marko živi u Zagrebu, a ona u Makarskoj. No, Filomena u tome ne vidi problem.

Foto: RTL

Također, Alen će iznenaditi trenere, ali i sebe kada pokuša zakopčati sat. U Malom izazovu kandidati će morati sami odraditi 20-minutni trening i izgubiti što je više kalorija moguće, a neki će se silno razveseliti kada im sat pokaže brojku kojoj se nisu nadali. Koji će tim biti pobjednik te tako osvojiti zabavnu nagradu, gledatelji će otkriti večeras od 21 sat na RTL-u.

