Ljubavi Roberta Duvalla: Sreću je pronašao s 41 godinu mlađom ženom koju je upoznao u pekari

Legendarni holivudski glumac Robert Duvall, jedna od najvećih ikona američkog filma, preminuo je u 96. godini života. Ostat će zapamćen po nizu maestralnih uloga koje su obilježile povijest kinematografije, od hladnokrvnog obiteljskog odvjetnika Toma Hagena u klasiku 'Kum' do Oscarom nagrađene izvedbe posrnulog country pjevača u 'Nježnim uspomenama'.

Foto: Profimedia.hr

I dok je njegova karijera bila ispunjena profesionalnim trijumfima, privatni život obilježila su mu četiri braka i potraga za ljubavlju koju je pronašao tek u kasnijim godinama, i to sa 41 godinu mlađom ženom koja je uz njega ostala do samog kraja.

Njegova posljednja i najveća ljubav

Iako je pred oltar stao četiri puta, njegova posljednja supruga, argentinska glumica i redateljica Luciana Pedraza (54), bila je žena njegovog života. Njihova ljubavna priča bila je jednako filmska kao i uloge koje je tumačio. Upoznali su se 1997. godine u Buenos Airesu, gradu poznatom po tangu, plesu koji je Duvall strastveno obožavao. Sudbonosni susret dogodio se sasvim slučajno.

Foto: Danny Moloshok

​- Cvjećarnica je bila zatvorena, pa sam otišao u pekaru. Da je cvjećarnica bila otvorena, nikada je ne bih upoznao - prisjetio se jednom prilikom Duvall.

Tada je on imao 65, a ona samo 24 godine. Unatoč golemoj razlici u godinama, odmah su pronašli zajednički jezik. Zanimljivo je da su oboje rođeni na isti dan, petog siječnja, što su doživjeli kao poseban znak. Vjenčali su se 2005. godine i ostali nerazdvojni sve do njegove smrti. Luciana nije bila samo njegova supruga, već i partnerica u umjetnosti. Zajedno su glumili u filmu 'Assassination Tango' iz 2002. godine, koji je Duvall režirao i za koji je napisao scenarij, inspiriran upravo njihovom zajedničkom ljubavlju prema plesu i Argentini.

Foto: Mark Blinch

Njihova veza bila je temeljena na dubokom poštovanju i zajedničkim interesima, a svoju su povezanost usmjerili i u humanitarni rad. Osnovali su zakladu "Robert Duvall Children's Fund" kako bi pomagali siromašnim obiteljima i djeci u sjevernoj Argentini, regiji iz koje Luciana potječe.

Tri braka koja su prethodila velikoj ljubavi

Prije nego što je pronašao sreću s Lucianom, Duvall je iza sebe imao tri propala braka. Njegov prvi brak bio je s Barbarom Benjamin, bivšom plesačicom iz 'The Jackie Gleason Showa'. Upoznali su se tijekom snimanja njegovog debitantskog filma 'Ubiti pticu rugalicu' 1962. godine, a u braku su bili od 1964. do 1975. godine. Njihov jedanaestogodišnji brak poklopio se s razdobljem u kojem je Duvall gradio svoju karijeru i postajao jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Iako su proveli više od desetljeća zajedno, razlozi njihovog razlaza ostali su privatni, daleko od očiju javnosti.

Nakon razvoda, trebalo mu je sedam godina da ponovno stane pred oltar. Njegova druga supruga bila je glumica Gail Youngs, s kojom je bio u braku od 1982. do 1986. godine. Taj je brak trajao svega četiri godine. U to vrijeme, Youngs je bila glumica u usponu, a njihova veza započela je u jeku Duvallove slave, nedugo nakon što je osvojio Oscara. Ipak, brak je bio kratkog vijeka i navodno turbulentan, a par se razišao zbog, kako se često navodi u takvim slučajevima, nepomirljivih razlika.

Početkom devedesetih, Duvall se treći put oženio, ovoga puta plesačicom Sharon Brophy. Njihov brak trajao je od 1991. do 1995. godine. Brophy je bila i njegova instruktorica tanga, što svjedoči o tome koliko je ta strast prožimala njegov život i prije susreta s Lucianom. Njihova romansa započela je na plesnom podiju, gdje je strast prema argentinskom plesu prerasla u ljubav. Iako brak nije potrajao, upravo je ta strast prema tangu, koju je Sharon dodatno rasplamsala, ostala ključan dio Duvallovog života i na kraju ga odvela do sudbonosnog susreta u Buenos Airesu.

Foto: Profimedia.hr

Unatoč četiri braka i dugom, ispunjenom životu, Robert Duvall nikada nije imao djece. Ipak, ljubav prema najmlađima iskazivao je kroz svoj humanitarni rad, posvetivši se zajedno sa suprugom Lucianom poboljšanju života djece u Argentini.