Ljubavni par u životu i suparnici u 'Tko bi rekao': U show stižu Arija Rizvić i Marko Vargek!

Pripremite se za novu zabavnu i napetu epizodu game showa 'Tko bi rekao'! U show stiže jedan od najskladnijih parova domaće scene, no danas zaboravljaju na romantiku jer će igrati jedno protiv drugog. Kapetanici Meri Goldašić u timu će se pridružiti talentirana i svestrana glumica i redateljica Arija Rizvić, a kapetanu Borku Periću glavni urednik RTL Sporta, Marko Vargek.

Arija Rizvić, mlada je redateljica i glumica koja je već potvrdila svoje mjesto na hrvatskoj kazališnoj i televizijskoj sceni i dokazala da izvrsno pliva u svim kreativnim vodama, a trenutačno ju gledatelji prate u ulozi Teodore u RTL-ovoj uspješnici 'Divlje pčele'. Arija u show donosi svoju prepoznatljivu energiju, šarm, ali i zavidno znanje. Naviknuta da drži sve konce u rukama dok režira predstave, Arija će pokušati uvesti savršenu taktiku u tim Meri Goldašić.

Foto: rtl

S druge strane studija, u timu Borka Perića, sjedit će njezin zaručnik Marko Vargek. Kao glavni urednik i voditelj sportske redakcije RTL-a, Marko je naviknut na brze reakcije, stresne situacije uživo i donošenje odluka u sekundi. Njegovo poznavanje sporta, ali i opće kulture, bit će golem vjetar u leđa Borkovom timu.

Foto: rtl

„Veselim se bizarnim pitanjima“, najavit će Vargek. Kao i inače, pitanja dolaze u 12 kategorija, a ovaj put to su: zaboravljeni naziv, estetska kirurgija, na stadionu, čudne pojave, imena, fauna, zdrave navike, korisno, u Parizu, navodno, u kuhinji i jedna kategorija iznenađenja.

Ne propustite novu epizodu game showa 'Tko bi rekao' - večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.