Ljube: 'Bilo je teško kada nismo ništa imali. Naučili smo živjeti skromno, a djeca su ponosna'

Prvo sam zahvalna na pruženoj prilici, a zatim i preponosna i zadovoljna svojim trudom i zalaganjem, u konačnici i rezultatom, rekla nam je Ljube Bartulović (33) nakon što je napustila 'Život na vagi'. Ljube je u show ušla sa 193,6, a napustila je show sa 172,1 kilograma.

Ljube se sa suprugom Goranom (39) vratila u ovu sezonu, a prvu su priliku imali u drugoj sezoni showa.

- Teško je usporediti te dvije sezone. Iako je isti koncept i krajnji cilj, nekako je sve bilo drukčije. Ljudi s različitim karakterima i životnim navikama, ali ni ja nisam ista. Opuštenija sam i svjesnija propuštene životne prilike i svega što sam prošla u tom periodu. Bolje sam se uklopila u ekipu i zato mi je bilo bolje ovaj put - rekla nam je.

Foto: Vedran Peteh

Bračni par dolazi iz Kaštela Novog, a u jednoj je epizodi showa Goran otvoreno govorio o trenutcima kada nisu bili u najboljoj financijskoj situaciji. Ljube nam kaže, taj je period za njih bio dosta izazovan i naizgled bezizlazan.

- Teško ih se prisjećati, a kamoli o njima pričati. Međutim, ta su vremena izrodila i puno toga lijepoga. Naučili smo živjeti skromno i zahvalno. Tijekom odrastanja život nas je pripremao na razne nedaće i ispite koje smo neke položili, na nekima pali. Iza svakog pada ustali. Svakako nam je bilo na izgradnju i rast kako osobni, tako i partnerski - rekla je pa dodala:

- Bilo je dosta teško preživjeti to razdoblje, ali nije predugo trajalo. Jedna stranica u knjizi života. Dovoljno za izgradnju. Iza svake kiše zasja sunce, tako i nama.

Foto: RTL

Situacije se, kaže nam, sada promijenila.

- Bogu hvala, je. Oboje radimo, na vrijeme primamo plaće i s tim možemo proći mjesec. Zahvalni smo što je to tako - objasnila nam je.

Foto: RTL

Suprug i ona uspjeli su zadržati osmijehe na licu, a otkrila nam je Ljube kako su uspjeli zadržati pozitivu:

- Vjerujem da nas je život oblikovao, nastojimo na život gledati s vedrije strane. Imamo na čemu biti zahvalni, prvo što smo blagoslovljeni biti roditelji prekrasnoj djeci, što smo nas dvoje jedna duša u dva tijela, što imamo neupitnu podršku naših najbližih prijatelja i rodbine koja nas bezuvjetno voli i prihvaća zbog toga tko smo, a ne kako izgledamo. Zar to nije dovoljno razloga za osmijeh?

Foto: RTL

Nakon showa, nastavila je trenirati. Kaže nam, sada je njezin cilj dugoročan i vjeruje održiv. Otkrila nam je kako sada izgleda jedan njezin dan.

- Gubitak kilograma za mene bi za mene definitivno, bez puno razmišljanja, značio pobjeda nad samom sobom, zdraviji i aktivniji život. Nakon povratka iz zaštićenog svijeta 'Života na vagi' dočekao me povratak u stvarnost. Održivost onog ritma gotovo je nerealna, no pronašla sam svoj put. Najčešći dnevni raspored mi je: oko pet sati buđenje i šetnja sat i pol, dva. U sedam sati poslati dijete u školu, od osam do devet trening. Dalje priprema ručka i kućanske obaveze, zatim drugo dijete ide u školu, a ja brzo poslije toga na posao. Ponekad navečer još malo šetam. Nedjelju sam si uzela za dan odmora. Najčešće taj odmor bude aktivan i u prirodi uz druženje s najbližima. Također ima dana kada je raspored toliko krcat da pucam po šavovima, ali i tada nastojim prošetati u bilo koje doba dana nekih sedam do osam kilometara - ispričala nam je.

Foto: RTL

A što ju najviše motivira?

- Borba da više nikad ne odustanem od sebe te spoznaja koliko vrijedim. Malim koracima do velikog cilja - govori nam.

Foto: RTL

Na mamu i tatu su ponosna i njihova dječica.

- Sretni su zbog toga što se borimo sami sa sobom i za sebe. Vesele se svakom našem uspjehu. Najprije primijete svaku promjenu i napredak. Bodre nas i ohrabruju. Naša su podrška i motivacija - zaključila je Ljube.