Ljubi mladog nogometaša i hvali se brendiranim krpicama

Srpski nogometaš i mlada nada Real Madrida Luka Jović (21) u vezi je s plavokosom manekenkom Sofijom Milošević (28) nekoliko mjeseci, a uskoro stiže i prinova.

Sofija se na svom Instagram profilu svakodnevno hvali luksuznim stilom života, a ovaj put pokazala je svoj ormar s obućom na kojem bi joj pozavidjele mnoge žene. Riječ je o brendiranim cipelama, a cijene jednog para kreće se između dvije i tri tisuće kuna.

Iako mnogi obožavatelji osuđuju ovu vezu s obzirom na to da je manekenka prije Luke ljubila nekoliko poznatih sportaša, Jovićeva majka odobrava sinov izbor.

- Ima pravo izabrati partnericu koja njemu odgovara. Ja sam birala što sam htjela pa to pravo ima i Luka. Ne razumijem zašto ljudi imaju potrebu komentirati tuđe živote. Njemu ona u ovom momentu odgovara. Kao majka prihvatit ću bilo koju osobu koju on izabere. To je njegov izbor. Volim njega i voljet ću svaku koja bude s njim. Vrijeme donosi svoje, a što će se dogoditi, to nitko ne može znati - rekla je Lukina mama za Kurir.

Jović se našao i u središtu skandala nakon što je prekršio pravila samoizolacije. Naime, vratio se u Beograd uz dopuštenje kluba, ali, kako sam kaže, nije znao koja su pravila karantene i izlazio je iz svog doma, što je, logično zabranjeno, ako ste u izolaciji.

- Izašao sam iz karantene jer nisam znao koja su pravila. Znam da je teško za povjerovati, ali je istina. U Španjolskoj i Italiji smiješ izaći iz kuće kako bi bacio smeće ili otišao u ljekarnu i trgovinu, mislio sam da je i ovdje tako. Kriv sam, ali mislim da bi nadležni morali educirati ljude, naročito one koji dolaze iz inozemstva. Prihvatit ću sve posljedice. Jako je teško biti kod kuće jer sam navikao trenirati svaki dan - oglasio se Jović.

