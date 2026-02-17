Glumica Petra Kraljev reagirala je na nekoliko isječaka iz popularne televizijske serije 'Kumovi'. Prisjetila se scene repanja, razbijanja auta, a jedne scene se uopće ne sjeća. Pogledajte u videu
Petra Kraljev 'razbila' auto u Kumovima: 'Lakše mi je voziti u Zagrebu nego u Splitu'
Petra Kraljev u televizijskoj seriji 'Kumovi' glumi Milicu Crljen, nezadovoljnu zaposlenicu Općine zatrpanu papirima i uredskim poslovima, ali sa stilom, ambicijom i velikim snovima.
U studiju 24sata prisjetila se isječaka iz prethodnih epizoda.
- Teške su scene. Sjećam se jednom sam s Marinom Redžepović imala dvije stranice teksta, a ona je samo morala govorit 'da'. Ubila sam se tu. Ne znam kako sam to sve uspjela izgovoriti - prisjetila se Petra.
No, nisu sve njezine scene zahtijevale govor. Prisjetili smo se scene razbijanja automobila.
- Luđakinja Milica. Ovo je baš bila scena gdje se može nešto glumački odraditi, pokazati. Samo me iznervira ako nije dovoljno dobro - pokazala je nezadovoljstvo glumačkom izvedbom scene, ali se i našalila:
- Ovo bi napravila i u stvarnom životu, sjela u auto i razbila bi mu auto - rekla je kroz smijeh.
Petra trenutno uživa u ljubavi s nogometašem i bivšim igračem Hajduka Sandrom Gotalom, a u intervjuu je otkrila da Sandrovi baka i djed gledaju seriju pa da ponekad pogleda s njima.
- Nisam baš stizala gledati jer je to vrijeme kada imam predstave i nisam doma, ali Sandrovi baka i djed gledaju pa s njima znam pogledati - priznala je.
A kakav je Petra vozač i gdje joj je draže voziti u Splitu ili Zagrebu, pogledajte u Reakciji na Youtube kanalu 24sata.
