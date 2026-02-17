Petra Kraljev 'razbila' auto u Kumovima: 'Lakše mi je voziti u Zagrebu nego u Splitu'

Petra Kraljev u televizijskoj seriji 'Kumovi' glumi Milicu Crljen, nezadovoljnu zaposlenicu Općine zatrpanu papirima i uredskim poslovima, ali sa stilom, ambicijom i velikim snovima.

U studiju 24sata prisjetila se isječaka iz prethodnih epizoda.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Teške su scene. Sjećam se jednom sam s Marinom Redžepović imala dvije stranice teksta, a ona je samo morala govorit 'da'. Ubila sam se tu. Ne znam kako sam to sve uspjela izgovoriti - prisjetila se Petra.

No, nisu sve njezine scene zahtijevale govor. Prisjetili smo se scene razbijanja automobila.

- Luđakinja Milica. Ovo je baš bila scena gdje se može nešto glumački odraditi, pokazati. Samo me iznervira ako nije dovoljno dobro - pokazala je nezadovoljstvo glumačkom izvedbom scene, ali se i našalila:

Petra Kraljev | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ovo bi napravila i u stvarnom životu, sjela u auto i razbila bi mu auto - rekla je kroz smijeh.

Petra trenutno uživa u ljubavi s nogometašem i bivšim igračem Hajduka Sandrom Gotalom, a u intervjuu je otkrila da Sandrovi baka i djed gledaju seriju pa da ponekad pogleda s njima.

Foto: Instagram

- Nisam baš stizala gledati jer je to vrijeme kada imam predstave i nisam doma, ali Sandrovi baka i djed gledaju pa s njima znam pogledati - priznala je.

A kakav je Petra vozač i gdje joj je draže voziti u Splitu ili Zagrebu, pogledajte u Reakciji na Youtube kanalu 24sata.

Pogledajte i video:

VIDEO Glumica Dajana Čuljak utjelovila je lik Paule Lončar u popularnoj televizijskoj seriji 'Sjene prošlosti'. Evo, čega se sve prisjetila gledajući isječke te zašto Jelenu Perčin zove 'vješticom'. | Video: 24sata Video