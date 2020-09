Ljubio se s Katie Holmes pa je ostavio zaručnicu preko poruke

On je varalica i ovo nije priča sa sretnim završetkom. Imali su konkretne planove za vjenčanje, a sad je se 'razvlači' u novinama i mora se seliti, rekla je njezina prijateljica

<p>Glumica <strong>Katie Holmes</strong> (41) sve do nedavno nije imala sreće u ljubavi. Prvo joj se 2012. raspao brak s <strong>Tomom Cruiseom </strong>(58) s kojim ima kćer<strong> Suri</strong> (14). Zatim je ljubila drugog glumca, <strong>Jamieja Foxxa</strong> (52), no ni ta veza nije slavno završila.</p><p>A onda su je prije nekoliko dana paparazzi 'ulovili' ispred jednog restorana u New Yorku, gdje su ona i chef <strong>Emilio Vitolo Jr.</strong><strong> </strong>(33) izmjenjivali nježnosti. Ipak, sada su 'procurili' prljavi detalji o njemu.</p><p>Vitolo, sin vlasnika restorana koji poznate 'face' obožavaju, donedavno je bio zaručen, točnije do trenutka kad su fotografije njega i Holmes izašle u medijima, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8715633/Katie-Holmes-new-boytoy-33-dumped-fianc-text-photos-emerged.html">Daily Mail</a>.</p><p>Kad je shvatio da će njegova zaručnica <strong>Rachel Emmons</strong> (24), s kojom je dijelio stan, saznati za aferu, samo joj je poslao SMS da je gotovo.</p><p>- Do objave tih fotografija Rachel nije znala što se događa. On je varalica i ovo nije priča sa sretnim završetkom. Imali su konkretne planove za vjenčanje, a sad je se 'razvlači' u novinama i mora se seliti - rekla je njezina prijateljica te dodala kako je Emmons posvetila život zaručniku s kojim je bila tri i pol godine.</p><p>Izvor blizak Katie kaže da je glumica znala za zaručnicu novog dečka, no to je nije spriječilo da počne vezu s njim.</p><p>- Svi smo iznenađeni ovom vezom i time koliko je Katie otvorena oko nje - komentirao je izvor.</p><p>Holmes, koja je u braku s Cruiseom i u vezi s Foxxom bila tajanstvena, sada se, tvrde bliski prijatelji, ponaša poput zaljubljene tinejdžerice.</p>