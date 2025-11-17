Ljubomora u Ljubav je na selu: 'Što ćeš ti drugu curu ljubiti u usta? Mene ćeš ljubiti u usta!'

Prije nego što se farmeri vrate na svoja imanja i sa sobom povedu tri svoje dame, treba još malo ispipati teren kako bi bili što sigurniji u svoju odluku. Nakon što je najmlađi Dejan već obavio razgovore, i preostala petorica farmera sjest će nasuprot svojim kandidatkinjama – na spojevima koji bi mogli promijeniti sve.

Foto: rtl

Neka će srca brže zakucati, neka će se iznenada ohladiti, a poneki će neočekivani ljubomorni komentar podići prašinu.

- Što ćeš ti drugu curu ljubiti u usta? Mene ćeš ljubiti u usta, nju ljubi u obraz - diktirat će jedna kandidatkinja svom farmeru kako bi se trebao vladati.

- Mogu ti i ja vratiti, duplo više, nisi svjestan. Želim osobu s kojom ću provesti život.

Dok jedni traže sigurnost i povezanost do kraja života, drugi se nadaju ljubavnoj iskri, a treći još uvijek bore sa sramežljivošću.

Foto: rtl

- Moraš se malo više otvoriti za jednog muškarca - imat će primjedbu jedna dama željna emocija koja više nema vremena za bacanje.

Nakon niza iskrenih razgovora slijedi novo druženje koje će dodatno zakomplicirati odnose – i nekima dati prednost koju nisu očekivali.

Foto: rtl

Tko će pokazati inicijativu, tko će se povući, a tko iznenaditi stavovima? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' slijedi večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.