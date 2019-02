Ljudi ne znaju na kojoj margini društva se danas nalaze glumci

Svakodnevno se pitam isto pitanje i još uvijek nemam odgovor na to zbog čega je fakat toliko teško mladim glumcima danas doći do uloga, rekao je Marko Braić (28). Mladi glumac nedavno se pojavio u seriji 'Na granici' u ulozi lijenog i buntovnog Luke te djevojkama odmah zapeo za oko.

Pohađao je glumačku akademiju u Sarajevu, a nakon toga ga je redatelj Dallibor Matanić (44) uzeo za film 'Egzorcizam', no Marko tvrdi da danas nije uopće lako postati glumac.

- Pomislili bismo da nam društvene mreže olakšavaju, idu u korist, no to na kraju nije slučaj. Sreća ipak ne pada sa neba i ne dolazi sama od sebe. Ako okružiš sebe pozitivnošću, iskrenošću, poštovanjem i trudom sigurno ćeš, ali ne znaš kad, doći do onog što trebaš - objasnio je. Da želi biti glumac shvatio je još dok je bio dječak te je sav svoj život podredio tomu, iako je tek kasnije u zrelijoj dobi u potpunosti prepustio glumi.

- Za ulogu sam se skinuo nekoliko puta. Mislim da je golotinja taboo onim ljudima koji nikako da zavole sebe i svoje tijelo. Gluma/umjetnost iziskuje istinu. Odjeća je u ovom kontekstu kostim - izjavio je Marko. U slobodno vrijeme se još bavi i manekenstvom, ali priznaje da mu se, otkako se pojavio u seriji 'Na granici', djevojke ne javljaju više nego inače.

- Smatram da smo mi premalo tržište da bi se zbog ljepote dobivali ili gubili poslovi. No, ja nikada ne bih mogao raditi nešto drugo, koliko god bio lijen. Čak i kada nemam posla glumim sam za sebe poput nekog luđaka za kojeg ne znaš dal priča sam sa sobom ili sa slušalicama koje primijetiš u ušima tek nakon što mu se približiš - našalio se Braić.

Posljednju godinu srednje škole proveo je u Montani, u SAD-u, gdje je i maturirao. Ali kaže kako ne bi mogao izdržati u Hollywoodu da mu se pruži prilika jer, tvrdi, 'na tom mjestu ne bi mogao postati bolji čovjek'.

Foto: Luka Penava - Mislim da se glumce svaka dva mjeseca treba pitati 'žive li pristojno od honorara' i onda napraviti statistiku. Ljudi ne bi vjerovali na kakvoj margini društva njihovi glumci i glumice žive - komentirao je Marko. Također kaže kako ne ovisi o popularnosti i da se samim time s njom dobro nosi, a htio bi se okušati i u ulozi redatelja.

- Imam puno ideja. Nadam se da ću počet više vjerovat u sebe i te ideje baciti na papir. Moglo bi biti jako zanimljivih stvari - zaključio je.

