Ljudi u crnom? Bez panike, to su Luka Nižetić i Goran Vinčić Vinča samo dobili zadatak od Cafea

Jedan nasmijava publiku, a drugi je raspleše! Komičar Goran Vinčić Vinča (31) i pjevač Luka Nižetić (43) tri sezone sjede u panelu showa "Tko to tamo pjeva?", gdje s Alkom Vuicom (65) i Giannom Apostolski (49) pokušavaju otkriti tko zna pjevati, a tko samo dobro glumi.

Obojica imaju pune ruke posla i izvan TV studija. Vinča 21. prosinca priprema veliki stand-up spektakl u zagrebačkoj Areni, a Luka će iduće godine koncertom "Autoportret s juga" u Lisinskom proslaviti 25 godina karijere. U međuvremenu su za Cafe na jedan dan postali "Ljudi u crnom".



U hrvatska kina ovih dana stižu dva domaća noviteta - horor "Štriguni" i dugoiščekivani "Posljednji rimski bog", a prije sedam desetljeća premijerno je prikazan, za tadašnje razmjere, spektakl kakav Hollywood nije vidio."Put oko svijeta u 80 dana" Michaela Todda osvojio je pet Oscara, obišao 13 zemalja i oborio rekorde. Donosimo i najdetaljniji TV program, a tu je i vodič kroz sapunice, kino i streaming.