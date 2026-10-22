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U PETAK NA KIOSCIMA

Ljudi u crnom? Bez panike, to su Luka Nižetić i Goran Vinčić Vinča samo dobili zadatak od Cafea

Piše 24sata,
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Ljudi u crnom? Bez panike, to su Luka Nižetić i Goran Vinčić Vinča samo dobili zadatak od Cafea
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Montaža/Profimedia/Promo
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Jedan nasmijava publiku, a drugi je raspleše! Komičar Goran Vinčić Vinča (31) i pjevač Luka Nižetić (43) tri sezone sjede u panelu showa "Tko to tamo pjeva?", gdje s Alkom Vuicom (65) i Giannom Apostolski (49) pokušavaju otkriti tko zna pjevati, a tko samo dobro glumi.

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FOTO Pale i puse! Luka Nižetić priredio show u centru Zagreba, evo tko je sve od poznatih bio

Obojica imaju pune ruke posla i izvan TV studija. Vinča 21. prosinca priprema veliki stand-up spektakl u zagrebačkoj Areni, a Luka će iduće godine koncertom "Autoportret s juga" u Lisinskom proslaviti 25 godina karijere. U međuvremenu su za Cafe na jedan dan postali "Ljudi u crnom".

U PETAK NA SVIM KIOSCIMA Komičar Goran Vinčić filozof je bez diplome, karatist i komičar, a za Cafe 'Vinča s Beverly Hillsa'
Komičar Goran Vinčić filozof je bez diplome, karatist i komičar, a za Cafe 'Vinča s Beverly Hillsa'


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