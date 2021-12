Bivša manekenka i dizajnerica Ljupka Gojić Mikić (39) i suprug Mihael (41) uživaju na odmoru sa svojih troje kćeri, Jannom Sienom (12), Milom Amelie (10) te Mari Danom (4). Ovaj put su se zaputili u svima dobro poznatu prijestolnicu mode, Milano.

No, Milano nije bio jedino odredište, sudeći prema fotografijama koje je Gojić objavila na svojim društvenim mrežama.

Naime, sretna peteročlana obitelj pozirala je na mostu u Veneciji. U tom su gradu uživali u hrani i znamenitostima, a provozali su se i gondolom.

Ljupka je podijelila nekoliko fotografija prelijepe venecijanske arhitekture, a potom je posjetila Milano.

Bivša manekenka pozirala je s srednjom kćeri, Milom Amelie ispred Milanske katedrale. Izazvale su i mnoštvo komplimenata pratitelja.

- 'Predivne, 'Kako lijepa fotka', 'Divne ste' - pisali su ispod Ljupkine objave.

Podsjetimo, Bivša manekenka, a danas uspješna poslovna žena, nedavno je dobila tužbu koju je podigla protiv osobe koja je kopirala njenu modnu marku.

- Jedino to što te može frustrirati je da ti nešto platiš, zaštitiš se, a netko se i dalje usuđuje to raditi i onda kreće ta neka borba da ti uopće nekoga preodgojiš i naučiš da se to ne može samo tako i da će biti kažnjen za to. Ja se samo nadam da je to škola za sve - izjavila je Ljupka.