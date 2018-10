Ljupka Gojić Mikić: 'Kći me pita zašto mi ljudi stalno hvale stil'

U zagrebačkom hotelu Esplanade večeras su dodijeljene nagrade Elle Style Awards za sve modne ikone.

- Hvala vam od srca što ste me prepoznali. Starija kći me stalno pita zašto mi ljudi stalno prilaze i hvale stil, tako da je ovo još jedan dokaz da je to istina - rekla je Ljupka Gojić Mikić nakon što je primila nagradu i zahvalila se organizatorima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim bivše manekenke Ljupke, nagradu je dobila i Marija Kulušić za najbolju mladu dizajnericu. Za 'novo lice' nagradu je dobila Karla Šekerija, a Zlatan Vehabović je proglašen 'umjetnikom godine'. Nagradu Dizajner interijera je dobila Edita Geci (Studio Geci), a fashion influencerica je Lidija Lešić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ikonom stila je proglašena Ljupka Gojić Mikić, a za najboljeg modela Matea Brakus. Talent godine je Tihana Lazović, a titula 'najbolje dizajnerice' je pripala Kseniji Vrbanić (XD Xenia Dizajn). Nagradu za životno djelo su primile. Zlatka Menci- Bass i Jadranka Bačić.