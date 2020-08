A post shared by ljupkagojicmikic (@ljupkagojicmikic) on Jul 28, 2020 at 6:53am PDT

-\u00a0I duda i kolica, ajmeeee! Kao odgojitelj i psiholog naje\u017eim se kad vidim djecu od 3-4 godine da sjede u kolicima umjesto da koriste svoje zdrave noge, a o posljedicama dude za govor u toj dobi da ne pri\u010dam - napisala je u raspravi jedna od pratiteljica.

Komentar je zasmetao Ljupki, a ubrzo se i sama uklju\u010dila u raspravu.\u00a0

- Draga gospo\u0111o, ja Vama kao psihologu nikada ne bih dala svoje dijete kada bi imalo nekakvih problema. Jedan odgajatelj i psiholog nikada ne bi dao takav odgovor. Dao bi mogu\u0107nosti za\u0161to je to tako. Mo\u017eda je dijete odbilo spavati taj dan, plivalo i kupalo se satima, \u0161etalo dva kilometra, pa je tata oti\u0161ao po kolica, jer mo\u017eda uva\u017eavamo potrebe i \u017eelje i ostale djece da nastavimo \u0161etati po Lo\u0161inju prije odlaska za Zagreb. Mo\u017eda je Mari bacila dudu dva mjeseca prije potresa, ali od tog dana ju je ponovo uzela! Sad treba biti strpljiv. Sve bi to psiholog i odgajatelj vidio i pretpostavio da nije 'psiholog i odgajatelj' s tri pratitelja -\u00a0napisala joj je o\u0161tro.

Ljupku savjetuju o odgoju djece: 'Vi ste psiholog s tri pratitelja'

Bivša manekenka objavila je fotografiju sa suprugom Mihaelom i kćerima, no nekima nije bilo jasno zašto je najmlađa Ljupkina kći u kolicima i koristi dudu. Neprimjereno, tvrde, za njezinu dob.

<p>Nekadašnja manekenka i dizajnerica <strong>Ljupka Gojić Mikić</strong> (38) sa svojim suprugom, umirovljenim nogometašem <strong>Mihaelom Mikićem</strong> (40) i kćerima odmara na Malom Lošinju. To je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, ali nije očekivala 'lekciju'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ljupka je objavila fotografiju para s djevojčicama <strong>Janom Siennom, Milom Amelie</strong> i <strong>Mari Danom</strong>, no nekima nije bilo jasno zašto je najmlađa Ljupkina kći u kolicima i koristi dudu. Neprimjereno, tvrde, za njezinu dob.</p><p>- I duda i kolica, ajmeeee! Kao odgojitelj i psiholog naježim se kad vidim djecu od 3-4 godine da sjede u kolicima umjesto da koriste svoje zdrave noge, a o posljedicama dude za govor u toj dobi da ne pričam - napisala je u raspravi jedna od pratiteljica.</p><p>Komentar je zasmetao Ljupki, a ubrzo se i sama uključila u raspravu. </p><p>- Draga gospođo, ja Vama kao psihologu nikada ne bih dala svoje dijete kada bi imalo nekakvih problema. Jedan odgajatelj i psiholog nikada ne bi dao takav odgovor. Dao bi mogućnosti zašto je to tako. Možda je dijete odbilo spavati taj dan, plivalo i kupalo se satima, šetalo dva kilometra, pa je tata otišao po kolica, jer možda uvažavamo potrebe i želje i ostale djece da nastavimo šetati po Lošinju prije odlaska za Zagreb. Možda je Mari bacila dudu dva mjeseca prije potresa, ali od tog dana ju je ponovo uzela! Sad treba biti strpljiv. Sve bi to psiholog i odgajatelj vidio i pretpostavio da nije 'psiholog i odgajatelj' s tri pratitelja - napisala joj je oštro.</p>