Lokin o gubitku supruge: 'Mislili smo da će Anušku moći spasiti u Zagrebu, ali srce nije izdržalo...'

Moja supruga Anuška preminula je 15. studenog od korone. Bila je na kruzeru s našom kćeri i nećakinjom, a zarazila se u Istanbulu te ostala u bolnici. Anuška je bila zdrava. Ovo je prava tragedija, otkrio nam je suznih očiju legendarni pjevač Duško Lokin (80). Voljenu suprugu Anušku izgubio je u studenom 2022. godine, no pjevač je s tom bolnom istinom tek sad spreman izaći u javnost. Lokin je ekskluzivno za 24sata progovorio o bolnom gubitku supruge.

Foto: Privatni album

Duško nam govori kako je njegova Anuška nakon zaraze korona virusom provela u istanbulskoj bolnici 15 dana, a pjevač je htio da dođe liječiti se u Zagreb.

- Bolničkim avionom prevezli smo je u Zagreb. Mislili smo da će joj to pomoći i da će se psihički preporoditi. No i ja sam imao veće povjerenje u hrvatske liječnike nego u turske. Na kraju mi je vrhunski hrvatski liječnik, moj prijatelj, rekao da nema velike razlike između naših i turskih - govori Duško pa nakon kratkog uzdaha dodaje:

- Nažalost, Anuškino je srce bilo slabo i ona je preminula 15 dana nakon dolaska u Zagreb. Mislili smo da se ovo ne može dogoditi. Čujte, to je život.

Pjevač nije htio ranije govoriti o smrti supruge jer, kako kaže, nije želio kamere na sprovodu.

- Nisam dao takvu bol u medije. Nisam htio da mi na sprovod dođu kamere, to je ipak samo za užu obitelj i prijatelje, jer grozno mi je kad se radi reklama od takvih stvari. To nisam želio. Bogu hvala, to je sve prošlo u miru - kaže Lokin i dodaje da je supruga pokopana u obiteljskoj grobnici.

Od Anuškina odlaska Dušku su velika utjeha kći Natali, unuka Tena, praunuka Nikki i praunuk Kaja, koji je na svijet došao prošlo ljeto. Obitelj se u ovim bolnim trenucima drži zajedno, a pjevač se nije primio mikrofona od suprugine smrti.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Družimo se i iz dana u dan nam je bolje. Nisam pjevao otkad je Anuška otišla. Oporavljam se i dalje od ovog nagloga gubitka, no vratit ću se pjevanju - rekao nam je za kraj Lokin.

Duško i Anuška bili su u braku više od 50 godina, a glazbenik je više puta naglasio kako je ne bi mijenjao ni za što na svijetu. Upoznao ju je na zadarskim ulicama dok je još svirao s Kondorima. Prišao joj je, upoznao se s njom i pozvao je u kino.

- Nisam joj rekao da pjevam u Borisu Kidriču, no prijateljica ju je pozvala da ide s njom i rekla da pjevaju neki Duško Lokin i Đani Maršan. Išla je, a ja sam se šokirao kad sam je ugledao - jednom je prilikom ispričao Lokin.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

Supružnicima je obitelj uvijek bila na prvome mjestu.

- Ne znam što jednu obitelj može više usrećiti od dolaska unuke. Ne mogu to riječima opisati, to je ljubav bez granica, neopisivo za nas dvoje - rekao je Lokin.

Anuška nikad nije bila ljubomorna na obožavateljice koje su ga opsjedale.

- Čekale su me u mraku iza bine, slale mi cvijeće, '70-ih sam dobivao po tri-četiri tisuće pisama na dan. Plašio sam se tih sačekuša u mraku - rekao nam je još prije Lokin.

