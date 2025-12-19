Završen prvi krug glasanja za Rock&Off, stiže nova kategorija

Žiri Glazbene novinarske nagrade Rock&Off ispunio je stručnu zadaću – u prvom krugu glasanja predloženi su izvođači koji su, prema mišljenju više od 100 uglednih glazbenih novinara i urednika značajnih hrvatskih medija, obilježili glazbenu 2025. godinu. Time je službeno započeo proces izbora najboljih i najoriginalnijih aktera domaće glazbene scene u proteklih dvanaest mjeseci.

Pred članovima žirija sada je drugi krug glasanja, u kojem će se izabrati oni izvođači, albumi i pjesme koji su ostavili najveći trag na hrvatskoj glazbenoj karti. Službene nominacije bit će objavljene početkom siječnja 2026. godine, nakon čega započinju pripreme za samu svečanu dodjelu nagrada.

Uz već poznate kategorije, Rock&Off ove godine uvodi novu kategoriju – “Off&Off". U ovoj kategoriji glasuje se za izvođača unutar šireg alternativnog žanra koji je albumom (LP/EP/koncertni album) i pjesmom te dodatno koncertnim nastupom značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja. Unutar off&off žanra ulaze sve podvrste alternativne glazbe uključujući eksperimentalni rock, noise, hardcore punk, avant-folk, post-rock, shoegaze, stoner, sludge, nu-metal, doom, emo, grunge, goth, lo-fi i industrial. Nagradu prima izvođač.

Glazbena novinarska nagrada Rock&Off u novo izdanje ulazi i s redizajniranom web stranicom. Sve aktualne informacije, novosti i detalje vezane uz nagradu i dodjelu možete pronaći na službenoj adresi rockoff.hr.

Pokretač nagrade Rock&Off je Hrvatsko društvo skladatelja, dok su koproducenti Tvornica kulture i Unison. Zahvaljujući kontinuiranom angažmanu tijekom cijele godine i stručnosti glazbenih novinara, Rock&Off je tijekom godina izrastao u relevantnu manifestaciju koja potiče kreativnost, prepoznaje autentičan umjetnički rad i slavi raznolikost hrvatske glazbene.