Loren i Roberto ispali pa otkrili: 'Mi smo par, i to službeno!'

Ispadanje zlatnog para u showu Love Island Adria iznenadilo je islandere! Loren i Robert zajedno su napustili vilu, zaljubljeniji no ikad!

Foto: RTL

- Dobro je da izlazimo zajedno - otkrili su Loren i Robert odmah po ispadanju.

- Rekla bih da bi otišla kući, ne bih mogla ostati bez Robija - otkrila je Loren kad je upitana bi li mogla ostati u vili bez Roberta. Slaže se i on - bez nje avantura u Love Island Adria ne bi bila ista.

Foto: RTL

Otkrili su da planiraju ostati zajedno po izlasku iz vile na Tenerifeu.

- Nije lako kada je cura iz Australije, ali da. Idemo u Hrvatsku odavde - otkrili su Loren i Robert.

- Možda smo publici bili dosadni, nemamo drame, nema ničeg - procijenili su razlog svog ispadanja.

- Znamo što smo, mi smo par - službeno, da svima kažem - zaključio je Roberto, a složila se i Loren.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.