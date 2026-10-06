Zaljubljeni Loren i Robert napustili su Love Island Adria, priznajući da su par i da planiraju zajednički život nakon showa
Loren i Roberto ispali pa otkrili: 'Mi smo par, i to službeno!'
Ispadanje zlatnog para u showu Love Island Adria iznenadilo je islandere! Loren i Robert zajedno su napustili vilu, zaljubljeniji no ikad!
- Dobro je da izlazimo zajedno - otkrili su Loren i Robert odmah po ispadanju.
- Rekla bih da bi otišla kući, ne bih mogla ostati bez Robija - otkrila je Loren kad je upitana bi li mogla ostati u vili bez Roberta. Slaže se i on - bez nje avantura u Love Island Adria ne bi bila ista.
Otkrili su da planiraju ostati zajedno po izlasku iz vile na Tenerifeu.
- Nije lako kada je cura iz Australije, ali da. Idemo u Hrvatsku odavde - otkrili su Loren i Robert.
- Možda smo publici bili dosadni, nemamo drame, nema ničeg - procijenili su razlog svog ispadanja.
- Znamo što smo, mi smo par - službeno, da svima kažem - zaključio je Roberto, a složila se i Loren.
Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.
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