Obavijesti

Show

Komentari 1
'LOVE ISLAND ADRIA'

Mili je razočarana Gašperom: 'Ako ovdje flerta s drugom, kakav bi tek onda bio vani?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mili je razočarana Gašperom: 'Ako ovdje flerta s drugom, kakav bi tek onda bio vani?'
3
Foto: Voyo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Anja je Mili priznala da je između nje i Gašpera bilo flerta. Mili to nije dočekala mirno. Odmah je počela preispitivati njihov odnos, ali i povjerenje koje je do tad imala u Gašpera

Admiral

Mili i Gašer još su donedavno u vili 'Love Islanda Adrije' djelovali kao jedan od najstabilnijih parova, no jedan razgovor s Antonijom sve je poljuljao.

KAKVI PAROVI! FOTO Pogledajte nove fotke iz Love Island Adria vile nakon što su je neki natjecatelji napustili
FOTO Pogledajte nove fotke iz Love Island Adria vile nakon što su je neki natjecatelji napustili

Anja je Mili priznala da je između nje i Gašpera bilo flerta. Mili to nije dočekala mirno. Odmah je počela preispitivati njihov odnos, ali i povjerenje koje je do tad imala u Gašpera. 

Foto: Voyo

Posebno ju je zasmetalo to što se, kako smatra, Gašper upustio u flert s drugom djevojkom unutar vile, i to u situaciji u kojoj su svi njihovi odnosi pod povećalom i pred kamerama.

- Ako je ovdje, gdje se sve snima, počeo flertati s drugom, kakav bi tek bio vani u normalnom životu? - pitala se Mili.

PAZI NA IZGLED Djevojke u 'Love Island Adriji' otkrile Gašperovu tajnu rutinu: 'Stavlja rumenilo i bronzer...'
Djevojke u 'Love Island Adriji' otkrile Gašperovu tajnu rutinu: 'Stavlja rumenilo i bronzer...'

Nije skrivala koliko ju je Anjino priznanje razočaralo. Gašperovo ponašanje za nju nije bio bezazleni flert, nego znak da njihov odnos možda ipak nije onakav kakvim ga je zamišljala.

- Potpuno je izgubio moje povjerenje - rekla je.

Foto: VOYO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Na današnji dan umrla je Janis Joplin: Pogledajte tko je još sve u zloglasnom 'Klubu 27'
LEGENDARNA GLAZBENICA

FOTO Na današnji dan umrla je Janis Joplin: Pogledajte tko je još sve u zloglasnom 'Klubu 27'

Prošlo je 56 godina od tragične smrti jedne od najvećih rock i blues pjevačica dvadesetog stoljeća. Janis Joplin preminula je 4. listopada 1970. godine u dobi od samo 27 godina te se time pridružila 'Klubu 27'
FOTO 'Kakva guza!' Nives se u tangicama prisjetila ljeta...
UŽIVALA NA MORU

FOTO 'Kakva guza!' Nives se u tangicama prisjetila ljeta...

Pjevačica je sjedila na brodu, a u prvom planu bila je njezina guza
Davor Bilman i Martina Tomčić iznenadili žiri Supertalenta: 'Ne znam ni sam što me nagnalo...'
U ZAGRLJAJU

Davor Bilman i Martina Tomčić iznenadili žiri Supertalenta: 'Ne znam ni sam što me nagnalo...'

Dok je Juraj Zlatić svirao romantičnu melodiju na saksofonu, Davor Bilman nije odolio povući potez koji je iznenadio i žiri i publiku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026