Mili je razočarana Gašperom: 'Ako ovdje flerta s drugom, kakav bi tek onda bio vani?'

Mili i Gašer još su donedavno u vili 'Love Islanda Adrije' djelovali kao jedan od najstabilnijih parova, no jedan razgovor s Antonijom sve je poljuljao.

Anja je Mili priznala da je između nje i Gašpera bilo flerta. Mili to nije dočekala mirno. Odmah je počela preispitivati njihov odnos, ali i povjerenje koje je do tad imala u Gašpera.

Foto: Voyo

Posebno ju je zasmetalo to što se, kako smatra, Gašper upustio u flert s drugom djevojkom unutar vile, i to u situaciji u kojoj su svi njihovi odnosi pod povećalom i pred kamerama.

- Ako je ovdje, gdje se sve snima, počeo flertati s drugom, kakav bi tek bio vani u normalnom životu? - pitala se Mili.

Nije skrivala koliko ju je Anjino priznanje razočaralo. Gašperovo ponašanje za nju nije bio bezazleni flert, nego znak da njihov odnos možda ipak nije onakav kakvim ga je zamišljala.

- Potpuno je izgubio moje povjerenje - rekla je.