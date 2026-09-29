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Gašper u 'Love Island Adriji' bez srama flerta s Anjom! 'Ti si moj tip. Bit će vatre ako Mili sazna'

Piše 24sata,
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Gašper u 'Love Island Adriji' bez srama flerta s Anjom! 'Ti si moj tip. Bit će vatre ako Mili sazna'
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Foto: RTL
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Njih dvoje razgovarali su o prvim dojmovima, a Anja mu je priznala da ga je primijetila još prije ulaska u show. Gledala je fotografije kandidata i zaključila da je upravo Gašper najviše njezin tip muškarca

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Dok se u vili 'Love Islanda Adrije' odnosi neprestano mijenjaju, Gašper i Anja počeli su sve otvorenije pokazivati da među njima postoji privlačnost. Problem je u tome što Gašper već ima odnos s Mili, dok je Anja u vilu ušla kao jedna od novih djevojaka. 

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Njih dvoje razgovarali su o prvim dojmovima, a Anja mu je priznala da ga je primijetila još prije ulaska u show. Gledala je fotografije kandidata i zaključila da je upravo Gašper najviše njezin tip muškarca. 

Foto: RTL

Gašper joj nije ostao dužan. Kad ga je Anja pitala što bi napravio da u vilu dođe djevojka koja je sto posto njegov tip, odgovorio joj je: 'Pa takva djevojka je već došla... i za sada nisam ništa napravio!'

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Gašper je kasnije o Anji razgovarao i s ostalim dečkima. Priznao je da mu njezina pažnja godi te da mu je fizički potpuno po ukusu. Dodao je i da teško izbjegava flert kad mu se neka djevojka stvarno svidi. To dodatno komplicira njegov odnos s Mili. Njih dvoje spojili su se još na početku showa, a posljednjih su dana pred ostalim Islanderima pokazivali bliskost.

Foto: RTL

Mili je tijekom jednog od izazova rekla da je Gašper jedini dečko u vili kojeg želi poljubiti, dok je Gašper ranije govorio da mu je ona fizički i karakterno vrlo blizu. Ipak, Gašper posljednjih dana sve otvorenije govori da ne želi zatvoriti vrata drugim djevojkama. U razgovoru s Anjom i Aljom rekao je da nije zaljubljen te da je otvoren za nova poznanstva.

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Sad se čini da je upravo Anja privukla njegovu pažnju više nego što je očekivao. Svjestan je i da bi njegov flert mogao izazvati Milinu reakciju ako za njega dozna.

- Ako Mili sazna, sigurno bi bilo malo vatre u vili - rekao je Gašper.

Anja je samo nekoliko dana ranije s Aljom komentirala upravo odnos Mili i Gašpera. Rekla je da ne vjeruje da će njihova veza potrajati izvan showa te da smatra kako dobro prepoznaje Gašperov tip ponašanja.

Foto: SERGIO-VILLALBA-STUDIO

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