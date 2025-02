Loša iz Plavog orkestra otkrio zašto ne voli govoriti o ljubavi

Plavi orkestar u zagrebačkoj Areni je za Valentinovo održao koncert u originalnoj postavi nakon punih 35 godina. Frontmena Sašu Lošića iz publike bodrila je partnerica Špela Možina.

- Ljubav je kao ptica. Ako je previše analiziraš, ako govoriš o njoj, 'ja vas volim', ona pobjegne kao ptica. Ljubav je nešto kao šarm, to je nešto što se ne izgovara, to je nešto što se osjeća, onako u zraku - rekao je Loša u razgovoru za IN Magazin.

Zagreb: Saša Lošić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Romantika pretvara običnu prašinu u onu zlatnu izmaglicu s Monetovih slika. Recimo, ja lično, uvijek uživam u uzvišenoj poetici ljeta, uvijek je hiperbolično dižem na neki viši nivo. Ljeto, zanos, kad se voziš brodom pa ti onaj vjetar puše, to je meni romantika -objasnio je Loša.

Špela i Saša u vezi su već više od dva desetljeća, a prema pisanju Dnevnog Avaza, posljednjih nekoliko godina žive u Beču.

Zagreb: Špela Možina, partnerica Saše Lošića, na koncertu Plavog orekstra | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Razlog preseljenju je, navode, njen posao. Naime, Slovenka Špela radi u diplomaciji te je iz Sarajave, gdje je radila nekoliko godina preselila u Beč, a Loša je pošao za njom.

Par se upoznao i zaljubio u njenoj rodnoj Sloveniji gdje je Loša neko vrijeme živio. Često borave i na Hvaru.