Lova do krova: Ovo su najbolje plaćeni glumci u Hollywoodu

Prema magazinu Variety, popis najplaćenijih glumačkih zvijezda hollywoodske A-liste sadrži ovih 20 poznatih imena, a radi se o honorarima za filmove koji igraju u kinima ili su u posljednjih nekoliko godina igrali te o filmskim naslovima koji još uvijek nisu snimljeni i tek trebaju doći u kino dvorane diljem svijeta.

20. ETHAN HAWKE (48) - 2 milijuna dolara (The Purge, 2013)

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it



19. MICHAEL B. JORDAN (31) - 3-4 milijuna dolara (Creed II, 2018)

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL



18. JACK BLACK (49) - 5 milijuna dolara (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017)

Foto: PA/Pixsell



17. RYAN GOSLING (38) - 6,5 milijuna dolara (First Man, 2018)

Foto: themoviedb.org

16. TOM HARDY (41) - 7 milijuna dolara (The Venom, 2018)

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL



15. BRYCE DALLAS HOWARD (37) - 8 milijuna dolara (Jurassic World: Fallen Kingdom, 2018)

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it



14. EMILY BLUNT (35) - 8-10 milijuna dolara (JUngle Cruise, 2020)

Foto: Reuters/Pixsell

13. LEONARDO DICAPRIO (44) - 10 milijuna dolara (Once Upon a Time in Hollywood, 2019)

Foto: Sharon Latham/Press Association/PIXSELL



12. SANDRA BULLOCK (54) - 10 milijuna dolara (Minions, 2015)

Foto: Daniel Leal-Olivas/Press Association/PIXSELL



11. CHRIS PRATT (39) - 10 milijuna dolara (Jurassic World: Fallen Kingdom, 2018)

Foto: DPA/Pixsell

10. KEVIN HART (39) - 10 milijuna dolara (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017)

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL



9. HARRISON FORD (76) - 10-12 milijuna dolara (Indiana Jones 5, 2021)

Foto: Twitter/Screenshot

8. ROBERT DOWNEY JR. (53) - 10 milijuna dolara (Avengers: Infinity War, 2018)

Foto: PA/Pixsell



7. TOM CRUISE (56) - 11-13 milijuna dolara (The Mummy, 2017)

Foto: PIXSELL



6. SETH ROGEN (36) - 15 milijuna dolara (Flarsky, 2019)

Foto: Twitter/Screenshot



5. JENNIFER LAWRENCE (28) - 15 milijuna dolara (Red Sparrow, 2018)

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL



4. ANNE HATHAWAY (36) - 15 milijuna dolara (Barbie, 2020)

Foto: PA/Pixsell



3. VIN DIESEL (51) - 20 milijuna dolara (The Fate of the Furious, 2017)

Foto: BrightSide/Screenshot



2. DWAYNE JOHNSON (46) - 22 milijuna dolara (Red Notice, 2020)

Foto: schreenshot 433 Instagram



1. DANIEL CRAIG (50) - 25 milijuna dolara (Bond 25, 2020)