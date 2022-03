Lovac Mladen u 'Potjeri' kiksao na laganom matematičkom zadatku, znate li vi odgovor?

U posljednjoj epizodi kviza 'Potjera' natjecatelji Šime, Filip i Stjepan borili su se protiv Mladena Vukorepe. Iako su u završnoj potjeri bili 14 koraka u prednosti, lovac ih je uspio sustići te ih tako ostavio bez novca.

Pitanje koje je Mladena umalo koštalo 'pobjede' odnosilo se na matematički zadatak, a glasilo je ovako:

- Težina tijela mase 10 kg na Mjesecu iznosi 16 Njutna. Kolika je težina mase 20 kg?

Odgovorio je kako težina iznosi 20 njutna, što je bilo pogrešno. No, kandidati su shvatili kako se radi o jednostavnom matematičkom zadatku i izračunu 16x2 pa su tako odgovorili 32.

- Opet ja i računski zadaci, to je strašno - komentirao je Mladen.

No, pogriješio je i na filmskom pitanju, a ono je glasilo ovako:

- U kojem filmu Darrena Aronofskyog glume Mickey Rourke i Marisa Tomei?

Odgovorio je Mladen kako je riječ o filmu 'Matrix', no točan odgovor bio je 'Hrvač'. Ostalo mu je još 20 sekundi do kraja, no ipak je uspio sustići njihovih 14 koraka te je Šimu, Filipa i Stjepana poslao kući bez novca.

- Bome gusto, ali sam sam si zakuhao pa sam morao sam i kusati. Kandidati su odlični, to sam i očekivao, ali kažem opet, totalna dekoncentracija. Više nisam ni znao što ste pročitali, Njutni, kilogrami... Ok, znači jednostavno pomnožiti 16x2, ali dobro, drago mi je iz više razloga, neću ih sad sve iznositi, što sam danas ovo uspio stići. U ovakvim trenucima mi je uvijek, koliko god mi je drago zbog mene, bez licemjerja ipak žao ekipe jer ovakvo znanje zaslužuje uvijek uzeti novce. Zadaća lovca je da im to onemogući, inače ne bi bilo zanimljivo. Više sreće drugi put i čestitke na večerašnjoj izvedbi - izjavio je Vukorepa na samom kraju emisije.