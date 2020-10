Lovcu presudio ples, ekipa s 12 odgovora odnijela 77.000 kn

Iako ga je 30 sekundi prije kraja dijelio samo jedan odgovor od pobjede, Krešimir Sučević Međeral se neočekivano uvukao u seriju pogrešaka, a tročlana ekipa nije propustila svoju priliku.

<p>Iako je na glasu kao lovac kojeg natjecatelji najmanje žele vidjeti s druge strane, i <strong>Krešimir Sučević Međeral</strong> ponekad ima loš dan. Jedan takav iskoristila je tročlana ekipa u završnoj potjeri te su odnijeli 77.000 kuna sa, za standarde lovca, u pravilu nedovoljnih 12 koraka prednosti. </p><p><strong>Luka, Sven </strong>i <strong>Mario</strong> ostali su na početku bez kapetana <strong>Zorana</strong>, no to ih nije pokolebalo. Luka je nakon lošeg minutnog nastupa čast obranio uspješnom višom ponudom od 35.000 kuna, a preostala dva natjecatelja obranili su svoje srednje ponude.</p><p>U završnoj potjeri nisu briljirali, no pokazalo se da je devet točnih odgovora u dvije minute, kad se zbroji s tri početna koraka ipak bilo dovoljno. </p><p>Lovac je njihov nastup okarakterizirao kao solidan, a u svojoj završnoj potjeri pogriješio na pitanjima o bosanskohercegovačkom pjesniku Maku Dizdaru ('Bosna prkosna od sna'), česticama u krvi koje prenose lipide (lipoproteini), predsjedniku glumcu (Ronald Reagan), mjesecu u kojem su i Napoleon i Hitler krenuli na Rusiju (lipanj) te naposljetku nije dao točan odgovor na pitanje 'koji se ples pleše uz prvi veliki hit Chubbyja Checkera?'.</p><p>Lovac nije znao kako se radi o twistu. Iako ga je 30 sekundi prije kraja dijelio samo jedan odgovor od pobjede, Krešo se neočekivano uvukao u seriju pogrešaka, a tročlana ekipa nije propustila svoju priliku. </p>