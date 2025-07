Lovren lani ostvario rekordan prihod od hotela u Novalji, a sad je i Vrsaljko otvorio hotel

Ovog ljeta na Jadranu, kažu upućeni, turizam, koji je mnogima jedini izvor prihoda, slabiji je nego što je bio. No ima i onih koji se turizmom bave "usputno", kao vlasnici hotela, iznajmljivači vila, dobro poznati široj javnosti, a koji dobro prolaze. Pjevači, glumci, nogometaši, svi oni bacili su se u biznis iznajmljivanja objekata.

Naime, odavno su nogometaši shvatili da se tijekom sportske karijere treba okretati i drugim poslovima.

Poput nekretnina, u koje ulažu novac zarađen "od baluna" i pokreću biznis. Igračka karijera ne traje dugo i nakon toga, kažu, "treba živjeti". Poput kolega Cristiana Ronalda i Lea Messija, koji s hotelskim biznisom koketiraju odavno, sličnim putem krenuo je i bivši reprezentativac Dejan Lovren.

U Novalji na Pagu otvorio je mali hotel s četiri zvjezdice, zdanje luksuznih apartmana u blizini čuvene plaže na Zrću.

– Treba razmišljati o životu nakon nogometa – odgovorio je Dejan u jednom intervjuu na pitanje kako to da se odlučio na gradnju hotela vrijednog tri milijuna eura.

Foto: REKLAMNET

Pothvat, koji se pokazao kao prava odluka, budući da je njegov Hotel Joel, nazvan prema početnim slovima imena njegove djece Josipa i Elene, u prosjeku tijekom proteklih godina rezerviran 94% dana u sezoni.

Uz luksuzne apartmane tu je bazen dug 12 metara, a i kućni ljubimci su dopušteni.

Želite li kod Lovrena unajmiti jednosobni apartman u prizemlju, noćenje u srpnju koštat će vas oko 400, za razliku od kolovoza, kad je cijena 100-tinjak eura viša. Pogled na more je, naravno, skuplji.

Foto: JOELHOTEL INSTAGRAM

No nije uvijek sve u novcu. Podsjetimo, slavni nogometaš tek je jedan od mnogobrojnih koji su ponudili smještaj građanima Petrinje koji su pri strašnom potresu ostali bez krova nad glavom. S obitelji i prijateljima tad je pripremao prostorije svojeg hotela za prihvat potrebitih.

- Prije devet godina kupio sam stan u Staroj Novalji i mogu reći da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih sam i ostao ovdje. Meni i mojoj obitelji sviđa se ovdje, dragi su mi ljudi, tu sam stekao nekoliko prijatelja, a ima i puno poznatih ljudi iz Zagreba s kojima sam čak i igrao. Jednostavno mi ovdje sve paše. Stvorila se prilika i kupio sam to zemljište i rekao sebi: 'Idem tu nešto sagraditi'. Želim ponuditi i stranim i domaćim gostima, koji to sebi mogu priuštiti, luksuzni odmor u 16 prekrasnih apartmana sa svim dostupnim sadržajima, poput ovog bazena, bara, odličnoga restorana i sl. Tako da, kako su me ljudi ovdje dočekali i zagrlili, poput gradonačelnika, bio sam spreman odužiti im se. Kao što sam rekao i za neke druge stvari koje sam napravio, ovo je najmanje što mogu učiniti za moj narod i sigurno ne planiram stati na ovome - rekao je prije nekoliko godina pri otvorenju hotela, na kojem je bila cijela njegova obitelj i na čijem se ulazu, točnije - u kutku s njegovim memorabilijama i replikom pehara Lige prvaka, vidi da je vlasnik nogometna zvijezda.

Foto: JOELHOTEL INSTAGRAM

Najveći apartman (oko 80 četvornih metara), označen je Lovrenovim brojem dresa - 6.

Dečko koji je sa samo četiri godine zbog rata napustio rodnu BiH i otišao u Njemačku, a potom se kao tinejdžer vratio u Karlovac, hotel s četiri zvjezdice otvorio je u kolovozu 2018. godine, nakon osvojenog srebra na SP-u u Rusiji. Četiri godine kasnije hrvatski branič javnost je zaintrigirao objavom na svom profilu namijenjenom mladencima, pozivajući ih da ulazak u bračnu luku proslave u njegovu hotelu:

- Računajte na mene kao gosta ako se odlučite na vjenčanje u hotelu Joel - napisao je tad Lovren, čiji je hotel, prema podacima Poslovne Hrvatske, 2023. ostvario prihode malo manje od milijun eura. Sljedeće godine, koja se pokazala kao rekordna po prihodima, udvostručio ih je.

Foto: JOELHOTEL INSTAGRAM

Poput Lovrena, kolega Šime Vrsaljko i rođak Andrej shvatili su potencijal hrvatskog turizma te početkom godine preuzeli hotel Maškovića han, zaštićeni spomenik kulture u Vrani, blizu Pakoštana. Dvojac je zakupio hotel na deset godina, uz mogućnost produljenja na još pet. Želja im je bila stvoriti mjesto "koje će povezati povijest, kulturu i luksuzni smještaj s fenomenalnim gastro iskustvom".

Foto: Instagram

Riječ je o povijesnoj građevini koju je dao sagraditi visoki dostojanstvenik na sultanovu dvoru Jusuf Mašković 1644. godine, kad je tim područjem vladalo Osmansko Carstvo. Građevina je služila kao odmorište i rezidencija, a na kraju je prenamijenjena u hotel. Točnije - luksuzni boutique hotel koji spaja vrhunsku arhitekturu i mediteransku tradiciju, smješten na pomno uređenoj lokaciji s pogledom na more koji oduzima dah.

Foto: Instagram

U njemu se nalaze razni sadržaji, uključujući restoran s autohtonom dalmatinskom kuhinjom, wellness centar i muzejski prostor koji gostima približava bogatu povijest regije. Kako je svojedobno kazao Vrsaljko, hotel je zamišljen kao mjesto za sva osjetila i razne profile ljudi, osobito one koji vole uživati. Cijena noćenja u ovom kulturno-povijesnom nasljeđu u špici sezone stoji oko 180, a izvan sezone spušta se na 130 eura.

Foto: Instagram