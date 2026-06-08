Lu Dedić je emotivno obilježila godinu dana bez oca Matije...

Prije godinu dana napustio nas je jedan od najcjenjenijih hrvatskih jazz glazbenika, Matija Dedić. Njegova kći Lu Dedić (24) obilježila je ovu tužnu godišnjicu na svojim društvenim mrežama. Na Instagram Storyju je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj zajedno nastupaju - Matija sjedi za klavirom, dok Lu pjeva. Ona je kratko uz fotografiju napisala: 'Volim te'.

Foto: instagram

Za mladu je glazbenicu proteklo razdoblje bilo teško. U kratkom vremenu je ostala bez oca, ali i bez bake Gabi Novak. Nakon gubitka oca, na društvenim mrežama je napisala kako joj je nezamislivo da ga više neće vidjeti, no da će ostati jaka jer se upravo toj snazi njen otac najviše divio.

- Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjera... Teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe; sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas - poručila je lani Lu.

Foto: LUKA STANZL/PIXSELL

U objavi je i zahvalila ocu na svemu što je učinio za nju te mu poručila: 'Ispunit ću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svijetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu'.

- U ovom nažalost prekratkom periodu kojeg smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna prvenstveno zbog toga što znam koliko te to ispunilo - dodala je.