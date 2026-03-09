Lučano prvi kuha u Večeri za 5: Pogledajte što će sve pripremiti

Prvi dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' u Rijeci će kuhati umirovljenik Lučano Grbac. Po struci ugostitelj, proputovao je mnoge države dok prije dvije godine nije otišao u mirovinu. Sad uživa u miru i druženju s djecom i unucima.

„Zdravlje mi je najvažnije, meni, mojoj djeci i najužoj obitelji - da se posjećujemo, da uživamo zajedno“, kaže Lučano i dodaje: „Ja sam dosta aktivan, ali kad odmaram onda volim odmarati uz neku dobru knjigu. Uglavnom čitam trilere, špijunske krimiće, takve knjige me zanimaju.“

Foto: rtl

Lučano ne skriva da uživa u dobroj hrani i piću, kao i druženju s obitelji i prijateljima. „Ja ću pokušati napraviti dobru atmosferu, ali ja ne znam tko su mi gosti, možda su sramežljivi možda su uštogljeni, ima i takvih“, komentira današnji domaćin, a na pitanje što će s nagradom ako pobijedi ima spreman odgovor: „Ako pobijedim te pare ću slomit sa svojim društvo, da ću staviti u banku ne dolazi u obzir, pare su tu da se troše!“

Svojim gostima Lučano će pripremiti predjelo naziva 'Kvarnerska rapsodija', glavno jelo 'Bodulski tanac' te desert 'Slatko od babe i deda'.

Za jelovnik koji je odabrao kaže: „S obzirom na to da smo na moru, na Kvarneru, pripremam meni od kvarnerskih morskih plodova. Mi ovdje imamo jako finu ribu, muzgavce i škampe i bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo.“

Foto: rtl

