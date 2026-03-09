Obavijesti

KVARNERSKI TJEDAN

Lučano prvi kuha u Večeri za 5: Pogledajte što će sve pripremiti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: rtl

Ja sam dosta aktivan, ali kad odmaram onda volim odmarati uz neku dobru knjigu. Uglavnom čitam trilere, špijunske krimiće, takve knjige me zanimaju, kaže Lučano

Admiral

Prvi dan kvarnerskog tjedna 'Večere za 5' u Rijeci će kuhati umirovljenik Lučano Grbac. Po struci ugostitelj, proputovao je mnoge države dok prije dvije godine nije otišao u mirovinu. Sad uživa u miru i druženju s djecom i unucima.

„Zdravlje mi je najvažnije, meni, mojoj djeci i najužoj obitelji - da se posjećujemo, da uživamo zajedno“, kaže Lučano i dodaje: „Ja sam dosta aktivan, ali kad odmaram onda volim odmarati uz neku dobru knjigu. Uglavnom čitam trilere, špijunske krimiće, takve knjige me zanimaju.“

Foto: rtl

Lučano ne skriva da uživa u dobroj hrani i piću, kao i druženju s obitelji i prijateljima. „Ja ću pokušati napraviti dobru atmosferu, ali ja ne znam tko su mi gosti, možda su sramežljivi možda su uštogljeni, ima i takvih“, komentira današnji domaćin, a na pitanje što će s nagradom ako pobijedi ima spreman odgovor: „Ako pobijedim te pare ću slomit sa svojim društvo, da ću staviti u banku ne dolazi u obzir, pare su tu da se troše!“

Svojim gostima Lučano će pripremiti predjelo naziva 'Kvarnerska rapsodija', glavno jelo 'Bodulski tanac' te desert 'Slatko od babe i deda'.

Za jelovnik koji je odabrao kaže: „S obzirom na to da smo na moru, na Kvarneru, pripremam meni od kvarnerskih morskih plodova. Mi ovdje imamo jako finu ribu, muzgavce i škampe i bilo bi nenormalno da pripremamo nešto drugo.“

Foto: rtl

Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

